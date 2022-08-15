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Аналітика

Перевага ЗСУ на Півдні, ганебна конспірація вагнерівців, буксування росіян на Сході. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
15 серпня, 2022 понедiлок
20:59
Статті Сергій Згурець

Знищення штабу ПВК "Вагнера" в Попасній може сповільнити просування російських окупантів на Бахмутському напрямку, де саме вагнерівці сприяють постійним наступальним діям

Хрестоматійне порушення конспірації від росіян

Збройні сили України завдали удару по штабу ПВК "Вагнера" в окупованій Попасній. У ворога значні втрати. 8 серпня один з російських пропагандистів виклав пост про те, що він приїхав у Попасну та заїхав у штаб ПВК "Вагнера", а також додав кілька фото біля житлового будинку, де було видно адресу.

Уже 14 серпня ЗСУ, імовірно, системами HIMARS завдали удару по цій будівлі в Попасній. Сьогодні, 15 серпня, у соцмережах зʼявилася низка відео та фото з місця удару по базі російських бойовиків. Російські пабліки писали про ліквідацію десятків найманців. Поки невідомо, чи був на цій базі у Попасній куратор ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, який до цього там фотографувався. 

Усе це виглядає хрестоматійним порушення ворогом вимог конспірації. В якомусь сенсі це кумедна історія. У будь-якому разі ми таким розвитком подій задоволені.

Російський вогневий вал на Сході

Ворог намагається наступати по лінії Сіверськ - Соледар - Бахмут. Росіяни намагаються підійти до Бахмута з трьох напрямків: зі сходу, півдня та південного сходу. Загалом упродовж місяця просування росіян у зоні Бахмута становить не більше 10 км.

Росіяни також намагаються відсунути нашу лінію оборони навколо Авдіївки, Марʼянки та Пісок. Тут окупанти намагаються відкинути наші сили подалі від окупованого Донецька, аби зменшити можливість завдавання ударів по російських військах на цій ділянці. 

Тактикою вогневого валу росіяни намагаються знищити Піски, Авдіївку та Марʼянку. Росіяни мають перевагу на Сході завдяки великій кількості логістичних шляхів, які ведуть на територію Росії. І не все ми встигаємо знищувати нашими далекобійними системами. 

Росіяни зазнають відчутних втрат: за останні 5 місяців знищено 10 генералів та понад 700 офіцерів середньої та нижчої ланки. Відновити такі втрати росіянам не вдасться. 

Перевага ЗСУ над росіянами на Півдні

Ситуація на Півдні виглядає принципово інакше. На Херсонщині ми навʼязуємо ворогу власну ініціативу. Росіяни вимушені реагувати на загрозу звільнення області. Росіяни на Південь перекинули близько 20 батальйонно-тактичних груп - до 10-15 тисяч російських окупантів. 

Водночас росіяни залежні від мостів, на яких тримається вся логістика забезпечення угруповання. Росіяни більше не можуть переміщати важку техніку через Антонівський та міст у районі Каховської ГЕС на правий берег Дніпра. 

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Сергій Згурець
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