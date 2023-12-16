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Переважно живуть у підвалах: в Авдіївці досі перебувають 1230 людей

16 грудня, 2023 субота
15:39
Війна з Росією Авдіївка

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що в Авдіївці станом на суботу, 16 грудня, залишаються 1230 місцевих жителів: майже всі з них живуть у підвалах

Про це він розповів у етері телемарафону. 

За словами Барабаша, 15 грудня з міста вдалося вивезти ще 5 людей. Відтак в Авдіївці залишаються 1230 людей.

"Звичайно, це багато. Останнім часом бачимо зменшення охочих виїжджати. Це не так, як було, наприклад, три тижні тому, коли вивозили по 15-18, до 20 людей в день. Зараз у середньому в день зголошуються виїжджати 3-6 людей. За період загострення на нашому напрямку виїхали понад 350 людей", - вказав очільник МВА.

За його словами, люди, які залишаються в місті переважно живуть у підвалах багатоповерхівок або приватних будинків. Є випадки, коли цивільні залишаються у квартирах на першому-другому поверсі. 

"Такі випадки є і вони не поодинокі. На жаль, люди вже настільки втомились, страх настільки притуплений, що вони на такі речі не звертають уваги, навіть попри прильоти", - додав Барабаш. 

  • Раніше з укриття Авдіївського коксохіму евакуювали останніх цивільних. Вони прийшли в укриття заводу з початку вторгнення РФ в Україну та попросили прихистку.
Суспільство
Україна
Авдіївка
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