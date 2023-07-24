Про це пише SavunmaSanayiST.

Стало відомо, що її покажуть в рамках Міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF'23 в Туреччині. Йдеться про інноваційну систему, яка пропонує використання декількох перехоплювачів (гарматних і ракетних) проти повітряних загроз на дуже малих і малих висотах.

Читайте також: Туреччина може опинитися у таборі ворогів Росії, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко

Додається, що GÜRZ встановлена на броньованій платформі з гумовими колесами 8x8. Система захищає від БПЛА, вертольотів, бойових літаків, крилатих ракет і боєприпасів класу "повітря-земля".

Довідка

Cистема GÜRZ - це комплекс оснащений 35-мм зенітною гарматою, яка може використовувати боєприпаси ATOM (програмований з повітряним підривом), HEI (фугасно-займистий) і TP (тренувальний), а також 4 ракетами ППО надмалих висот і 4 ракетами ППО малих висот. Крім того, до складу комплексу входять 4 пошукових радара з активною фазованою антеною гратами, радар управління вогнем, електрооптичні датчики і канал передачі даних.

"Панцирь-С1" (укр. Панцир) — російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного базування. Особливість комплексу полягає в суміщенні багатоканальної системи захоплення та супроводу цілей з ракетно-артилерійським озброєнням, що створює безперервну зону перехоплення цілі по висоті (мінімальна) від 0 м і по дальності (мінімальна) від 200 м. Досяжність по висоті 15 км, по дальності 20 км, навіть без зовнішньої підтримки.

Прогнозується, що система GÜRZ буде мати набагато більш просунуті характеристики, ніж ракетний комплекс "Панцир".