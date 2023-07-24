Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Перевершує російський "Панцир": у Туреччині представили нову систему ППО

Перевершує російський "Панцир": у Туреччині представили нову систему ППО

24 липня, 2023 понедiлок
07:41
Світ Туреччина . Посольство в Україні в Києві

Турецька оборонна компанія ASELSAN представила нову систему протиповітряної та протиракетної оборони GÜRZ

Про це пише SavunmaSanayiST.

Стало відомо, що її покажуть в рамках Міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF'23 в Туреччині. Йдеться про інноваційну систему, яка пропонує використання декількох перехоплювачів (гарматних і ракетних) проти повітряних загроз на дуже малих і малих висотах.

Читайте також: Туреччина може опинитися у таборі ворогів Росії, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко

Додається, що GÜRZ встановлена на броньованій платформі з гумовими колесами 8x8. Система захищає від БПЛА, вертольотів, бойових літаків, крилатих ракет і боєприпасів класу "повітря-земля".

Довідка

Cистема GÜRZ - це комплекс оснащений 35-мм зенітною гарматою, яка може використовувати боєприпаси ATOM (програмований з повітряним підривом), HEI (фугасно-займистий) і TP (тренувальний), а також 4 ракетами ППО надмалих висот і 4 ракетами ППО малих висот. Крім того, до складу комплексу входять 4 пошукових радара з активною фазованою антеною гратами, радар управління вогнем, електрооптичні датчики і канал передачі даних.

"Панцирь-С1" (укр. Панцир) — російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного базування. Особливість комплексу полягає в суміщенні багатоканальної системи захоплення та супроводу цілей з ракетно-артилерійським озброєнням, що створює безперервну зону перехоплення цілі по висоті (мінімальна) від 0 м і по дальності (мінімальна) від 200 м. Досяжність по висоті 15 км, по дальності 20 км, навіть без зовнішньої підтримки.

Прогнозується, що система GÜRZ буде мати набагато більш просунуті характеристики, ніж ракетний комплекс "Панцир".

  • 20 липня Сполучені Штати затвердили продаж Німеччині близько тисячі ракет середньої дальності AMRAAM на суму $2,9 млрд.
зброя
Туреччина
Технології
Військові новини
Читайте також:
колаборант Луганщина Сватове
23 липня, 2023 неділя
На тимчасово окуповану Луганщину росіяни масово заселяють представників малих народів РФ, - Гайдай
Автор Олексій Голобуцький
23 липня, 2023 неділя
У перемогу України повірили інвестори
Онуфрій
23 липня, 2023 неділя
"Хто цілиться в небо, влучає врешті-решт у самого себе", - Онуфрій двозначно відреагував на руйнування собору в Одесі
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.34
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
24 липня
08:40
ЗСУ
За час наступу Сили оборони звільнили понад 192 км² території на півдні та 35 км² на Бахмутському напрямку
08:27
Оновлено
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
Окупаційна влада Криму заявила про атаку українських БПЛА на склад боєприпасів у Джанкойському районі та евакуацію прилеглих сіл
08:19
ПВК Вагнера
ISW: ПВК Вагнера у Білорусі не становить загрози для України чи Польщі
08:14
Оновлено
Росіяни атакували Одещину
Росіяни атакували Одещину дронами-камікадзе: 6 людей постраждали, зруйновано ангар із зерном
08:11
ЗСУ
Армія РФ втратила за добу в Україні 660 військових, 11 танків та 1 засіб ППО, - Генштаб ЗСУ
08:01
OPINION
Антін Мухарський
Сатані своїх не шкода...
07:22
Shahed-149 Gaza
Здатний літати понад 35 год і долати 7 тис. км: в Ірані представили оновлену версію Shahed-149
07:14
У Камеруні обвалилася будівля: щонайменше 12 людей загинули, понад 10 постраждали
06:37
Антоніу Гутерріш
Гутерреш закликав Росію негайно припинити атаки на українців й об'єкти культури
06:10
на фото: Судан
Літак із 20 пасажирами на борту впав після зльоту у Порт-Судані: щонайменше 9 загиблих, з них 4 військових
05:33
Вибухи у Москві
У Москві пролунали вибухи неподалік будівлі міноборони: влада звинуватила Київ в атаці дронів
00:26
ЗСУ війна фронт
На Таврійському напрямку Сили оборони ліквідували майже дві роти росіян, - Тарнавський
2023, неділя
23 липня
23:47
міністр оборони України Олексій Резніков
Влітку 2024 року Україну зможуть прийняти до НАТО, - Резніков
23:33
Збір активістів Жовтої Стрічки у Криму
У Криму відбулися збори координаторів підпільного руху "Жовта Стрічка"
23:18
Путін
Спроби Путіна вбити клин між Україною та Польщею марні, - Кулеба
22:57
Іспанія
В Іспанії пройшли парламентські вибори: попередньо, лідирує Консервативна партія
22:36
міст на Шевченка, Рясне
У Греції обвалився міст: щонайменше двоє загиблих і десятки постраждалих
22:18
Ексклюзив
Микола Княжицький
У цієї влади немає жодного бачення того, як має розвиватися гуманітарна сфера, - Княжицький
22:11
Марго Роббі
У пакистанській провінції відклали прем'єру "Барбі" через перевірку на "неприйнятний контент"
21:57
обстріл Одеси
ЮНЕСКО засудила ракетну атаку на Одесу
21:50
Вікіпедія
У Росії почались проблеми з доступом до Вікіпедії, - GlobalCheck
21:42
Ексклюзив
Україна-Польща
Проєкт Sunflowers: у Польщі розробляють платформу, на якій збиратимуть свідчення воєнних злочинів РФ в Україні
21:26
Володимир Зеленський
Під час атаки на Одесу росіяни пошкодили консульську будівлю Греції, - Зеленський
21:07
Генадій Труханов
"Ви просто істоти без майбутнього": Труханов звернувся до росіян
20:56
плавці
Французький плавець Леон Маршан побив світовий рекорд з плавання
20:51
Ексклюзив
Світло
Росія все буде робити для того, щоб у нас були великі проблеми: Плачков про майбутній опалювальний сезон
20:48
Херсонщина, села
Окупанти вдарили по Одрадокам'янці на Херсонщині: поранено літню жінку
20:46
Онуфрій
"Хто цілиться в небо, влучає врешті-решт у самого себе", - Онуфрій двозначно відреагував на руйнування собору в Одесі
20:39
на фото: Костін
Білоруський Червоний Хрест є співучасником міжнародного злочину, - генпрокурор Костін
20:37
Ірина Геращенко, стрибки у висоту, легка атлетика
Україна може відмовитися від заборони брати участь у змаганнях з росіянами, які виступають під нейтральним прапором, - Гутцайт
20:18
Ентоні Блінкен
Україна звільнила 50% захопленої росіянами території, - Блінкен
20:11
окупанти крим
Росіяни перевіряють музику на телефонах у жителів окупованих територій, - Федоров
20:06
OPINION
Галина Пагутяк
Презирство
19:47
ЗСУ війна проти Росії
Важкі бої з окупантами тривають на п'яти напрямках, - Генштаб
19:44
Завод "Кримський титан"
Хлор, сірчана кислота, аміак. Екологи пояснили, що буде, якщо росіяни підірвуть замінований ними "Кримський титан"
19:31
Інтерв’ю
Інтеграція F-16 в ЗСУ буде повільна та дуже поступова, - американський пілот
19:12
Ексклюзив
ЗСУ війна фронт
Попри брак зброї та відвертий саботаж з боку західних партнерів контрнаступ ЗСУ продовжується, - військовий експерт Снєгирьов
18:15
Ексклюзив
Військові навчання на Донеччині поблизу лінії фронту
"Зачистка окопов, унічтоженіє… як противника!": фоторепортаж із військових навчань на Донеччині
18:09
OPINION
Сергій Висоцький
Псевдокультурна елітка здатна продукувати тільки шлак
17:57
Інтерв’ю
Ердоган Путін
Ердоган має достатньо важелів, щоб повернути Путіна в зернову угоду, — Фейгін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV