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Перевезення під час війни: Укрзалізниця запускає новий веб-ресурс для пасажирів

11 березня, 2022 п'ятниця
15:54
Суспільство УЗ Укрзалізниця евакуація

Укрзалізниця запустила новий вебресурс для пасажирів, де можна буде отримати всю актуальну інформацію про евакуаційні рейси

Про це повідомляють у компанії.

"Працюємо за графіком. Укрзалізниця запускає новий вебресурс для пасажирів: https://uz-vezemo.com",– йдеться в повідомленні. 

На сайті можна буде знайти актуальну інформацію про:

  • евакуаційні рейси;
  • міжнародні маршрути;
  • роботу вокзалів;
  • про черги на пунктах перетину кордонів з країнами ЄС.

Також всю актуальну інформацію про роботу Укрзалізниці можна отримати на офіційних сторінках:

Контакт-центр Укрзалізниці: 0 800 503 111, 044 465 33 44

  • Нагадаємо, після повномасштабного нападу Росії на Україні окупанти почали поширювати фейки. Так з'явились фейкові сторінки Укрзалізниці.

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Укрзалізниця
евакуація
війна з Росією
перевезення
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