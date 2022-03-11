Перевезення під час війни: Укрзалізниця запускає новий веб-ресурс для пасажирів

Про це повідомляють у компанії.



"Працюємо за графіком. Укрзалізниця запускає новий вебресурс для пасажирів: https://uz-vezemo.com",– йдеться в повідомленні.

На сайті можна буде знайти актуальну інформацію про:

евакуаційні рейси;

міжнародні маршрути;

роботу вокзалів;

про черги на пунктах перетину кордонів з країнами ЄС.

Також всю актуальну інформацію про роботу Укрзалізниці можна отримати на офіційних сторінках:

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На офіційному порталі Укрзалізниці

Контакт-центр Укрзалізниці: 0 800 503 111, 044 465 33 44

Нагадаємо, після повномасштабного нападу Росії на Україні окупанти почали поширювати фейки. Так з'явились фейкові сторінки Укрзалізниці.