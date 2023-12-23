Перевзування у повітрі та заяви про "маленьких людей": як живе Лобода та чим "прославилася" за час війни

Що відомо про Лободу

Дівчинка нагодилася у місті Ірпінь Київської області, у яке за 40 років прийдуть російські орки та знущатимуться із колишніх сусідів зірки. Василь Лобода, дід Світланки, служив у міліції, а потім у КДБ. Він мав багато поїздок за кордон з метою виконання завдань служби. У 1958 році він провів понад шість місяців на Кубі, де він узяв участь у підготовці революції разом з Фіделем Кастро та Че Геварою. Він жив у тропічних лісах і допомагав розробляти плани повалення кубинського диктатора Фульхенсіо Батісти.



На фото дід з сестрою Світлани

У 2009 році вже тоді доволі відома співачка взяла участь від України на "Євробаченні" у Москві із композицією Be My Valentine і зайняла 12-у сходинку. Мабуть, саме у той час молода виконавиця прагнула російського визнання. У грудні 2012 року вона була єдиною представницею України на "Різдвяних зустрічах" Алли Пугачової.

Фото: gettyimages

Війна на Донбасі

У червні 2013 року Лобода стала заслуженою артисткою України. Згодом ветерани АТО вимагали від п'ятого президента Петра Порошенка позбавити Світлану наданого звання.

Лобода після 2014 року продовжувала виступати в Росії та підігравати антиукраїнській пропаганді, розповідаючи на російському телебаченні про "українських нацистів". У червня співачка скасувала концерти у Чернігові та Вінниці через події на сході Батьківщини. Таким чином артистка намагалася підкреслити свою патріотичну позицію.

"У зв'язку з останніми трагічними подіями, що відбулися на Сході країни, Loboda і її команда скасовують концерти у Вінниці та Чернігові в рамках всеукраїнського туру "Под запретом", - йдеться в її дописі у фейсбуці.

Фото: gettyimages

Світлану не хотіли бачити в Україні через її часті виступи в Росії. Її травневі концерти викликали обурення активістів в Івано-Франківську та Тернополі , де вони перешкодили співам. Проте вже у вересні стало відомо, що Лобода розважала росіян на Дні Москви. Артистка, очевидно, планувала залишитися непомітною на вечірці, а тому довго сиділа в гримерці до свого виступу. Коли вона побачила українських тележурналістів, то нацькувала охорону і через свого директора вимагала видалити відео з її участю, на що медіапрацівники були змушені погодитися.

Згодом пресслужба зірки заявила, Лобода співала там безоплатно, а також нібито має спільний проєкт з одним з російських музичних телеканалів. А щодо інформації про те, що охорона змусила журналіста видалити світлини зірки було сказано: "Один з журналістів намагався вдертися до гримерки Лободи та зробити знімки співачки, коли та переодягалася. Тому охорона була змушена вигнати представника ЗМІ та примусила видалити знімки".

Уже за місяць зірка разом з Анною Сєдоковою та дуетом "Потап і Настя" поїхали до Москви, щоб показати росіянам своє мистецтво на святкування 18-річчя МУЗ-ТВ.

Нагадаємо, що у грудні Національна асоціація з організації заходів РФ офіційно внесла до "чорного списку" низку українських артистів, яким заборонено виступати на корпоративах у Росії. До цього списку потрапили Лорак і Лобода. На фестивалі путініста Григорія Лепса "Рождество на Роза Хутор" в Сочі ці ж дві артистки попри все виступили. У свою чергу, Лобода подякувала Лепсу за можливість заспівати на концерті.

Крім Лорак і Лободи у концерті взяли участь Валерій Меладзе, Стас Михайлов, Ірина Аллегрова, Юлія Паршута, Христина Орбакайте, Йосип Кобзон, Маша Распутіна, Нюша, Сергій Лазарєв, Стас П'єха, Микита Пресняков, Тіматі та інші. Вартість квитка стартувала від 8000 гривень.

На концерті, присвяченому 71-й річниці так званої Великої перемоги, Світлана розкрила історію свого прадіда, який врятував село від голодної смерті.

"Мій прадідусь отримав поранення, пройшов усю "Велику Вітчизняну війну" з кулею під серцем, повернувся додому та дожив до 97 років. Він розповідав, як допоміг вижити майже всьому селу – у підвалі він випікав маленькі коржики та роздавав їх селянам. Коли він про це говорив, то не міг стримати сліз", - розповіла Світлана та заспівала пісню "Журавлі", де пустила сльозу.

Улітку 2015 року Лорак разом із Лободою розважали дружину російського олігарха Сергія Кожевнікова - Катерину. Там теж були вже названі Кіркоров, Лазарєв, Басков і Лепс.

На концерті пам'яті Скрябіна, у вересні 2015 року, Лобода презентувала кавер на пісню Кузьми "Нікому то не треба". Ніби вказуючи таким чином, що "нікому не треба" ця мімікрія. А напередодні міжнародного дня захисту жінок від насильства презентувала соціальний артпроєкт на україномовну композицію "Облиш". Тоді ж вона провела сольні концерти в Палаці "Україна" на честь десятиліття творчості.

Попри тісний зв'язок з російською естрадою Лобода гастролювала українськими містами у листопаді того ж року з шоу "Пора домой", а на початку 2017-го влаштувала тригодинне шоу у київському Палаці спорту, де презентувала альбом H2Lo, над яким працювала п'ять років. Він став лідером чарту в багатьох країнах, зокрема Україні, Литві, Латвії, Естонії та Казахстані.

Фото: facebook/loboda.official

У березні 2017 року, коли журналісти телеканалу 1+1 знімали будинок Лободи в село Гореничі Бучанського району, охоронці зі зброєю напали на них. Авто знімальної групи "Українські сенсації" заблокували дві машини сек’юріті співачки, один з них мав пістолет і погрожував вистрелити в коліно водію медіа, а потім забрали всі відеопристрої, включаючи камеру і відеореєстратор. Журналісти викликали поліцію, яка записала їхню скаргу про перешкоджання роботі, а також пограбування. Пізніше правоохоронці затримали автівки злодіїв, повернули техніку і відкрили кримінальну справу. А продюсерка співачки в соцмережах почала погрожувати журналістці - спочатку обіцяла побити й облити дівчину кислотою, а потім нацькувати керівника Чечні та свого друга Рамзана Кадирова: "Рамзан таких, як ти, відстрілює. Я обов'язково передам йому твоє фото".

Згодом виявилося, що в нападі брав участь директор фірми "Альфа-Охорона" Микола Отачкін, що зареєстрована в Донецьку й охороняє терористів "Л/ДНР". А голова департаменту журналістських розслідувань телеканалу Олександр Дубінський, сказав, що Крапівіна могла сама керувати діями охорони.

Водночас Лобода разом з продюсеркою Нателлою Крапівіною з’явилася на пропагандистському шоу "Пусть говорят" на російському Першому каналі, де скаржилися на "радикальні загрози". Зірка разом з продюсеркою Нателлою Крапівіною сказали, що журналісти телеканалу 1+1 самі спровокували своє побиття.

Крапівіна сказала, що зірки не було в Україні, коли це сталося, а вона сама була зайнята і не могла вчасно втрутитися. Потім, за її словами, та розлютилася, що журналісти нібито розкрили адресу співачки. Продюсерка стверджувала, що кореспонденти хотіли проникнути в будинок, і тому охоронець звернув на них увагу. Але вона не пояснила, чому, якщо нікого не було в будинку, охоронець намагався стерти відео з камер журналістів, а не зателефонував поліції, якщо це було таке порушення закону про приватність. Лобода слухала свою продюсерку з усмішкою і не заперечувала їй, а навпаки, погодилася, що це була провокація.

Під час тієї ж програми засвітилася й матір співачки. Наталія на той час була депутаткою Ірпінської міськради від партії "Нові обличчя". Для передачі вона приготувала торт і отримала букет від Миколи Баскова.

На фото мати Лободи передає Андрію Малахову торт

Після цього Територіальна громада Ірпеня просила депутатську комісію та СБУ перевірити дії Лободи. Згодом мати співачки повідомила, що відмовляється від депутатства.

У серпні 2017 року виплило відео, де виконавиця агітує за проросійську організацію "Оплот", яка пізніше приєдналася до донецьких сепаратистів. Відео було знято у 2013 році, до того, як розпочалася війна. Наголошуємо, що "Оплот" спочатку був бойовим клубом з Харкова, який під час Євромайдану виступив на боці Росії разом зі своїм очільником Євгеном Жиліним. Потім члени донецької гілки, на чолі з Олександром Захарченком, відділилися і сформували свій батальйон "Оплот", який воював проти української армії на Донбасі.

А вже у вересні вона заявила, що працюватиме ведучою на російському телеканалі МУЗ-ТВ. Того ж року активісти організували протест в Одесі поблизу Ibiza Beach Club й змусили зірку скасувати концерт через її постійні виступи в країні-агресорці. Після цього Лобола покинула Україну і 4 роки не давала сольних концертів. Згодом вона пояснить в інтерв’ю Марії Єфросініній, чому припинила виступи в рідній країні: "Ми дуже злякалися. Розуміли, що на наші концерти приходить багато дітей, і, щоб уникнути травмонебезпечних ситуацій, ми з організаторами за лічені секунди вирішили скасувати шоу. Ситуація прояснилася буквально кілька років тому. Після того випадку ми з командою вирішили призупинити сольні концерти в Україні".

Однак, іноді з’являлася тут на святкуваннях та вечірках, зокрема на весіллі сина Оксани Марченко.

Під час пандемії у 2020 році Світлана вирішує одночасно допомогти й рідній Батьківщині, й новій "родінє": "Будь-які складні часи - це перевірка на міцність. Я не можу сидіти склавши руки й тому ми з моєю командою приєднуємося до ініціатив "Київського волонтерського штабу" в Україні та фонду Encore Charity в Росії, запускаючи акцію, спрямовану на підтримку тих, кому вона сьогодні необхідна більше всіх - старих, малозабезпечених та багатодітних сімей".

Співпраця Світлани та її продюсерки Нателли Крапівіної тривала одинадцять років, але закінчилася у червні 2021 року через розбіжності в поглядах. Це припало на скандал з Філіпом Кіркоровим, де після російської нагороди МУЗ-ТВ у Москві, Крапівіна висловила критичну думку і назвала її "цирком дегенератів" і образила співака. Продюсерка прокоментувала фото артиста з колишнім коханим Ольги Бузової Давидом Манукяном, відомим як DAVA: "Паноптикум в чистому вигляді. Раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики".

Кіркоров це не проковтнув і зробив відеозвернення, в якому заявив, що не терпить жодних форм дискримінації: "Деякі уявили собі, що вони вже в космосі, але за звичкою плавають в невагомості своїх фекалій ... Дівчата, де ви вчилися, я викладав. Розчленувати мене на шашлики? Це образа і загрози в соцмережах, Нателла? Я завжди буду жорстко виступати проти будь-якої дискримінації людини, заснованої на будь-яких ознаках".

Також на цій же премії Лобода назвала Російську Федерацію "нашей страной": "Я вражена масштабами цієї премії. Вважаю, що "МузТВ" - найкраща премія нашої країни".

Фото: facebook/loboda.official

Після цих подій Світлана несподівано повертається до України, виступає в Одесі й випускає пісню українською та російською мовами. Вона зізнається , що любить Одесу та Україну, і хотіла б, щоб її не судили за те, де вона співає: "Я в чудовому місті, яке обожнюю, в якому провела свою юність. Я дуже рада, що сьогоднішній вечір відбувся. Саме в цій країні моє коріння, саме тут я народилася. Тут живуть мої батьки, сім'я, мої близькі люди, бабусі й дідусі. І кожен раз, виступаючи в різних країнах, я хочу, щоб мною пишалися, хочу, щоб дивилися і думали: "Яка красуня, але ж вона наша".

Зірка також сказала, що не бездоганна, як і всі люди. Мабуть, Лобода мала на увазі свої постійні гастролі в Росії. Варто відзначити, що Світлана не збиралась припиняти гастролі в країні ворога. Разом з Софією Ротару та Лорак вона виступає на "Новій хвилі" в Сочі.

На свято Миколая у 2021 році Лобода подарувала столичній дитячій лікарні "Охматдит" медичне обладнання для людей з вродженими порушеннями розвитку опорно-рухового апарату та тих, які мають деформації кінцівок після травм. Водночас, за її словами, артистка вже 2 роки не живе в Росії. Вона нібито придбала маєток в Європі й оселилась на узбережжі моря.

Лобода ніколи не говорить про політику, війну на Донбасі й аж до весни 2022 року такі заяви не звучали. Артистка не припиняє свою участь в російських телепроєктах, отримувати від них музичні нагороди, співати там.

Велике повернення "маленької" людини

Повномасштабну війну Лобода зустріла у Москві та згодом повернулась до України. У перший день вона заливалася слізьми та розповіла, що війна зачепила її близьких в селі біля Києва. Її тато, бабусі, дідусі, сестра, брати, тітки та дядьки ховалися в підвалах: "Я хочу сказати, що в моїй країні, в Україні, відбувається повномасштабна війна. У мене в Києві моя сім'я, мій тато, моя сестра, мої брати, мої тітки, дядьки, бабусі та дідусі… І вони всі ховаються в гаражах, підвалах, метро, бо вивезти їх ми поки що не можемо, я вас дуже прошу, тих, хто може зупинити цей жах, адже ми всі - ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо, але є люди, які вершять долі і які можуть зробити так, щоб усе це пекло закінчилося. Це глобальна катастрофа для всього світу... Життя всіх нас - на волосині. А Україна з кожною секундою втрачає, і втрачає, і втрачає людей. Але ж ми всі хочемо миру".

Зауважимо, що тезу про "маленьких людей", вона повторить ще не один раз.

Вона зверталася до людей, які "вирішують долі", просила припинити всі це жахіття, і тільки через місяць вперше визнала Росію винною у вторгненні. В українському шоубізі кажуть, що всі ці тижні гастролерка обмірковувала, що втратить, підтримавши Україну, але сама вона стверджує, що не наважувалася йти проти Кремля, бо виїздила з країни-нападника.

За це її внесли у "чорні списки" російського шоубізнесу з низкою інших українських артистів, яким заборонили в’їзд до РФ на 50 років.

Фото: facebook/loboda.official

Після цього Світланка почала активно займатися гучною волонтерською діяльністю.

За словами подружки Єфросиніної, зірка на третій день війни перерахувала її фонду величезну кількість грошей - півтора мільйона гривень: "Світлана Лобода третього дня війни перерахувала на рахунок мого особистого фонду шалену суму грошей, завдяки чому ми змогли заплатити за паливо, щоб евакуювати людей".

Від мера Борисполя вона також заслужила похвали, бо придбала для міста мікроавтобус і броньовані жилети з турнікетами на півтора мільйона гривень: "Передала нам у Тероборону бусик, який ми будемо використовувати для доставлення поранених, не дай Боже такі будуть, з лінії фронту. Й оплатила рахунок більш ніж на 1,5 мільйона гривень для купівлі бронежилетів та турнікетів".

У травні Світлана заснувала центр психологічної підтримки LOBODA Help Center для українців, який також буде надавати фінансову допомогу. А влітку навіть приїхала у рідний Ірпінь, де російські окупанти знищили частину міста, й пообіцяла половину своїх гонорарів віддавати на відновлення дитсадка "Віночок". Відомо, що у свій День народження вона пожертвувала три мільйони гривень для міста.

Тоді ж Лобода презентувала першу за цей час пісню "Молитва", згодом "Два незнайомці", де вона зробила помилку в написанні назви й викликала критику від мовознавця Олександра Авраменка. Після його зауваження, зірка виправила свою помилку.

Фото: Скрін

Між цим вона не гребувала й російськомовними піснями та у грудні випустила - "Города".

Лобода фінансово підтримала 15-річну тенісистку та землячку Мішель Лоботенко, яка вимушено виїхала з родиною до Латвії. Також зірка надала особистий автомобіль для евакуації тварин з рідного міста акторові Олексію Суровцеву. Також фінансувала кілька місяців наперед 350 біженців із тимчасового табору для переселенців у Переяславі Бориспільського району.

14 серпня Лобода сольним концертом у Ризі відкрила свій масштабний благодійний тур містами Європи та Америки, куди увійшли Казахстан, Узбекистан, Ізраїль та Вірменія. Вона також відвідувала табори з українськими біженцями.

В інтерв'ю грузинському журналісту Ное Сулаберідзе Світлана розповіла чи можливе її повернення до Росії: "Так склалися наші обставини, що повернутися ми не можемо, і не повернемося доти, поки влада так поводитиметься, доки вона вбиватиме, винищуватиме наш народ, я не бачу можливості навіть думати про те, що можу повернутися до Москви і жити в Росії. Це виключено".

Водночас хвилю хейту Світлана отримала від російських ЗМІ, які запустили фейк про те, що вона нібито отримала гроші від Заходу за критику повномасштабного вторгнення РФ. Співачці "заплатили" мільярд доларів за засудження вбивств Москви.

У вересні тогоріч артистка дала інтерв’ю російській журналістці та звернулася до українців з вибаченнями, що не слідкувала за подіями Батьківщини з 2014 року. У листопаді Світлана заявила, що не має наміру переходити на українську мову у своїх творах: "Питання щодо мови сьогодні сприймаю як спекуляцію та спосіб стравлювання людей. Але для мене це питання закрите. У своїх попередніх інтерв'ю я відкрито заявляла: співатиму гарні пісні й українською, і російською, і англійською. Знаю, що дратую багатьох своєю позицією, але вона відкрита, тверда та чесна".

Вона додала, що "робить уроки на майбутнє і підтримує Україну".

Наприкінці 2022 року головний музичний телеканал Казахстану MUZZONE TV нагородив її премією "За внесок у розвиток і відновлення України".

За ці десять місяців Лобода випустила два україномовні треки, гастролювана на підтримку України. За цей час, як вона заявила, перерахувала близько 14 млн гривень на допомогу в різні благодійні організації.

Майже на кожному своєму концерті Лобода огорталася синьо-жовтим прапором, хоча за 8 років роботи в Росії так і не перепрошувала за це. Водночас артистка виконувала старі російськомовні хіти.

Чи продовжилась активна проукраїнська позиція Лободи цьогоріч

Співачка, підтримуючи статус волонтерки, у січні 2023 року пожертвувавши мільйон гривень на ремонт висотки в Ірпені, та анонсувала новий етап свого великого благодійного турне світом.

На першу річницю повномасштабного вторгнення РФ на територію України зірка випустила трек "По-Українськи", який спричинив хвилю хейту від росіян:

"Скотилася".

"На дикунів скидаються більше".

"Раніше що не пісня, то хіт. А зараз ці пісні тільки для української аудиторії, вони не чіпляють, нецікаві. Співала б нормально, рано чи пізно все закінчиться, і що далі?"

"Україна без допомоги Америки та Європи вже давно впала б!"

"99.9% хітів російською співала, а тепер згадала рідну мову".

Після великої гастрольної подорожі Лобода повернулася в до Києва, аби працювати над новим альбомом Made in U, але у ніч на 22 березня їй довелося ховатися від обстрілів росіян в укритті. За це ексгастролерка пригрозила: "Ця війна приносить стільки горя. Стільки болю. Усі причетні обов'язково будуть покарані".

Лише за рік від її переїдзу з Москви Світлана зізналася, що коли почалася велика війна, російська влада телефонувала їй та хотіла, щоб зірка підтримала їхню сторону і отримала за це винагороду: "Чому я намагалася швидко виїхати. Тому що надходило багато дзвінків про те, що ми повинні розуміти, ми повинні обрати "правильну" позицію, що я повинна бути розумною, що я артистка, яка має тут все. Надалі, якщо я залишаюся тут і підтримую режим, то я буду мати ще більше і мені не потрібно буде ні про що турбуватися, ні мені, ні моїм дітям".

У травні київський заклад Osocor Residence анонсував концерт співачки, як благодійний, заради збору коштів для лор-відділення "Охматдиту", утім у лікарні про її виступ нічого не чули. Сама співачка подію не коментувала. Згодом представники Osocor Residence заявили, що запросили її з концертом, адже Лобода зайняла чітку проукраїнську позицію. Після обурення українців у закладі заявили, що скасовують концерт, щоб "зберегти внутрішню єдність" українців.

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Світлана перерахувала 100 тисяч гривень у благодійний фонд "Клуб добродіїв", який допомагає дітям і сім'ям. Зірка теж заявила про готовність поселити у своїй домівці постраждалих: "Я хочу надати квартиру в Києві для проживання багатодітній сім'ї, чий рідний дім, а з ним надії і мрії, потопила Росія".

25 червня Лобода влаштувала імпровізований концерт у Харкові. На виступ прийшла і протестувальниця, яка тримала в руках плакат з написом "Харків без Лободи". Співачка почала принижувати дівчину, звинувачуючи, що її акція проплачена. Протестувальниця прокоментувала допис співачки. Вона розповіла, що ще казала їй Лобода без мікрофона, зауваживши, що поваги до позиції в цих словах не було. А після обурення українців заявила, що поважає позицію Дарини, яка з такою акцією "іде проти течії" та перепросила у дівчини.

Фото: newsroom.kh.ua

Наприкінця літа скандальна артистка вирушила у місячне турне. Світлана побачила східні регіони та зону бойових дій, відвідала воїнів на передовій та поранених у київській лікарні, влаштувала концерти, пила чай з волонтерами в Запоріжжі та Херсоні, ховалася в бомбосховищах, спала в авто та зустрічала місцевих мешканців Дніпра, Миколаєва, Кривого Рогу та Харкова - все це фіксувала на камеру.

"Я звикла бачити Україну через вікно машини, нестримно поспішаючи на виступи, знімальні майданчики, студії запису. Зараз мені необхідно було її відчути, незважаючи на те, скільки часу на це піде і хто та що про це напише", - сказала вона.

У жовтні на тлі скандалу про таксиста з Києва, який відмовився обслуговувати пасажирів українською мовою, Лобода неочікувано заявила, що готова взяти його на роботу.

А у День захисників та захисниць України вони поділилася світлиною у бронежилеті з військовими.

Цього місяця співачка випустила черговий трек російською мовою "Метелица".

А 14 грудня Лобода заявила в інтервʼю "BBC News - Русская служба", що не можна засуджувати всіх росіян, що вона підтримує тих, хто виїхав з РФ, адже для виїзду за кордон потрібна "сміливість і мужність".

Одіозна українська співачка зазначила, що ухвалила рішення виїхати до України, адже там її батьки. Кажучи про російських артистів, які підтримали війну, співачка переконана, що багато з них усе розуміє, але "дуже сильно любить гроші". Вона співчуває росіянам, які живуть у країні-агресорці та не підтримують чинну владу і війну.

Лобода знову наголосила, що російська влада пропонувала їй великі гроші за те, щоб вона залишилася в Росії й працювала на пропаганду: "Дзвонили люди від керівництва. Це вирішується на дуже високому рівні. Дзвонять помічники менеджеру і пропонують будь-яку суму, - якщо буде потрібно, то дуже велику, - щоб артист залишився тут. Український артист, який представляє свою країну, залишився тут і казав, що російський режим - це добре".

Артистка переконана, що люди, які продовжують слухати її музику, знають позицію й не можуть підтримувати російське керівництво і режим. Зокрема, зірка не збирається відмовлятися від "дуже великої російськомовної аудиторії". Тому її пісні будуть виконуватися двома мовами, хоча, як зазначила співачка, розуміє гостроту цього питання.

Лобода також зазначила, що українців вбиває не російська мова, адже нібито багато наших громадян і досі нею користуються: "Не російська мова вбиває українських дітей та українських людей. Більшість України розмовляє російською мовою. Російська мова не належить російській владі. Якби тільки російська влада говорила російською мовою, ми категорично цією мовою не говорили б. Але мільйони людей по всьому світу говорять російською мовою. Так трапилось".

За деякими даними, Лобода зараз проживає в Латвії, проте регулярно приїздить на Батьківщину.