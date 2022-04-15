Перейшли на сторону ворога: на Луганщині п’ятьом поліцейським-зрадникам оголосили про підозру
П'ятеро працівників української поліції перейшли на бік ворога на Луганщині. Їм повідомили про підозру у державній зраді
Про це передає ОГПУ.
За даними слідства, у березні 2022 року діючі співробітники поліції зрадили присязі та перейшли на сторону ворога.
"Вони пройшли співбесіду з представниками "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ та надали згоду на добровільний вступ до лав новостворених незаконних структур, а також присягли на вірність самопроголошеній "ЛНР". Таким чином підозрювані добровільно обійняли посади "працівників міліції" так званих Старобільського, Новопсковського та Станично-Луганського РОВД МВД ЛНР", - йдеться в повідомленні.
За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
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