Перейшли на сторону ворога: на Луганщині п’ятьом поліцейським-зрадникам оголосили про підозру

Про це передає ОГПУ.



За даними слідства, у березні 2022 року діючі співробітники поліції зрадили присязі та перейшли на сторону ворога.

"Вони пройшли співбесіду з представниками "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ та надали згоду на добровільний вступ до лав новостворених незаконних структур, а також присягли на вірність самопроголошеній "ЛНР". Таким чином підозрювані добровільно обійняли посади "працівників міліції" так званих Старобільського, Новопсковського та Станично-Луганського РОВД МВД ЛНР", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot