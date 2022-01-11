Перейшов на бік "ДНР": ексспівробітника українських спецслужб заочно засудили до 10 років ув'язнення

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Засудженим є уродженець Донецька, який у липні 2014 року добровільно приєднався до незаконного збройного формування "Макіївський міський відділ МДБ ДНР".



Він є колишнім співробітником СБУ, а також має спеціальну освіту, професійні навички, фізичну, військову та оперативну підготовку.



Діяльність засудженого була спрямована на протидію ЗСУ, СБУ й іншим формуванням, залученим до проведення АТО й ООС на території Донецької області.



Крім того, найманець окупантів шукав нових працівників "МДБ ДНР" і вербував цивільне населення для збору інформації про учасників АТО й ООС.



"Служба" зловмисника, зокрема, переслідувала місцевих мешканців за нібито сприяння правоохоронним та іншим державним органам України.



Суд визнав пособника російських окупантів винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.



Зараз чоловік переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області й перебуває в розшуку.



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