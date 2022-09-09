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Війна з Росією: хроніка
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Перейшов на бік РФ: в Україні ліквідували "поліцейського" "еленерівця", - офіцер ЗСУ Штефан

9 вересня, 2022 п'ятниця
18:16
війна з Росією Володимир Гамов

На війні Росії проти України ліквідували зрадника Володимира Гамова, який у 2014 році перейшов до "МВС ЛНР" і став псевдокапітаном

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.

"Мусор-зрадник Гамов Володимир з м. Кадіївка (Стаханов). У 2014 перейшов на бік орків, псевдокапітан, поліцай "МВС ЛНР"", - наголосив він.

  • 9 вересня військовий повідомив, що в Україні ліквідували російського командира 1-го армійського корпусу РФ "старшого лейтенанта" Миколу Дембовича (Титана).

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