Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.

"Мусор-зрадник Гамов Володимир з м. Кадіївка (Стаханов). У 2014 перейшов на бік орків, псевдокапітан, поліцай "МВС ЛНР"", - наголосив він.

9 вересня військовий повідомив, що в Україні ліквідували російського командира 1-го армійського корпусу РФ "старшого лейтенанта" Миколу Дембовича (Титана).

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