Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Дембович Микола (Титан) найманець із Расєї, псевдо старший лейтенант, командир орків 1 АК РОА", - наголосив він.

8 вересня Анатолій Штефан написав, що на війні РФ проти України ліквідували полковника, підполковника, майора російської поліції та старшого лейтенанта з міста Владімір.

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