В Україні ліквідували найманця з РФ, командира "деенерівців", - офіцер ЗСУ Штефан
В Україні ліквідували російського командира 1-го армійського корпусу РФ "старшого лейтенанта" Миколу Дембовича (Титана)
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Дембович Микола (Титан) найманець із Расєї, псевдо старший лейтенант, командир орків 1 АК РОА", - наголосив він.
- 8 вересня Анатолій Штефан написав, що на війні РФ проти України ліквідували полковника, підполковника, майора російської поліції та старшого лейтенанта з міста Владімір.
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