Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

Серед ліквідованих окупантів - полковник, підполковник і майор поліції Сергій Савватєєв, Ілля П'яткін, Михайло Родіонов і старшй лейтенант Сергій Селіфонов.

8 вересня Анатолій Штефан розповів, що на війні Росії проти України ліквідували командира мотострілкової роти загарбників капітана Григорія Ніколаєва (Якудзу).

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