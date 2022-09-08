В Україні ліквідували російських полковника, підполковника, майора та старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували полковника, підполковника, майора російської поліції та старшого лейтенанта з міста Владімір
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
Серед ліквідованих окупантів - полковник, підполковник і майор поліції Сергій Савватєєв, Ілля П'яткін, Михайло Родіонов і старшй лейтенант Сергій Селіфонов.
- 8 вересня Анатолій Штефан розповів, що на війні Росії проти України ліквідували командира мотострілкової роти загарбників капітана Григорія Ніколаєва (Якудзу).
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