Переживаємо за них, уся країна за них переживає, - тренер збірної Петраков поскаржився на брак ігрової практики наших топ-легіонерів

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.



Петраков поскаржився на брак ігрової практики в Ярмоленка, Зінченка, Малиновського та Соболя.



"На жаль так. Ми бачимо, що Андрій Ярмоленко не грає, Олександр Зінченко не завжди виходить у складі, Руслан Малиновський не грав, у Едуарда Соболя змінився тренер і Едік не грає. Звісно, є із цим проблеми. Але сподіваюся, що протягом цього місяця ситуація в цьому питанні покращає. Переживаємо за них, уся країна за них переживає", – сказав головний тренер збірної України Олександр Петраков.

Україна зіграє з Шотландією 24 березня у Глазго. Переможець півфіналу плей-офф 29 березня зустрінеться з сильнішим у парі Уельс - Австрія.

Нагадаємо, 26 листопада 2021 року стало відомо, що у півфіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2022 збірна України зіграє проти Шотландії.

24 січня повідомлялось, що головний тренер збірної України Олександр Петраков пройде стажування в італійській "Аталанті".

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