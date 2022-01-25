Переживаємо за них, уся країна за них переживає, - тренер збірної Петраков поскаржився на брак ігрової практики наших топ-легіонерів
Головний тренер збірної України Олександр Петраков переживає, що важливі футболісти національної команди, які грають за кордоном, не отримують ігрової практики
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
Петраков поскаржився на брак ігрової практики в Ярмоленка, Зінченка, Малиновського та Соболя.
"На жаль так. Ми бачимо, що Андрій Ярмоленко не грає, Олександр Зінченко не завжди виходить у складі, Руслан Малиновський не грав, у Едуарда Соболя змінився тренер і Едік не грає. Звісно, є із цим проблеми. Але сподіваюся, що протягом цього місяця ситуація в цьому питанні покращає. Переживаємо за них, уся країна за них переживає", – сказав головний тренер збірної України Олександр Петраков.
Україна зіграє з Шотландією 24 березня у Глазго. Переможець півфіналу плей-офф 29 березня зустрінеться з сильнішим у парі Уельс - Австрія.
- Нагадаємо, 26 листопада 2021 року стало відомо, що у півфіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2022 збірна України зіграє проти Шотландії.
- 24 січня повідомлялось, що головний тренер збірної України Олександр Петраков пройде стажування в італійській "Аталанті".
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