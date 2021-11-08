Перша китайська космонавтка вийшла у відкритий космос

Про це повідомило Управління програми пілотованих космічних польотів КНР (CMSA), передає DW.



Тайконавтка - так у Китаї називають космонавтів - понад шість годин провела у відкритому космосі. 7 листопада вона разом із командиром місії Чжаєм Чжиганом залишила головну орбітальну станцію "Тяньгун", щоб монтувати обладнання.



Чжай Чжиган був першим китайським астронавтом, який 13 років тому вийшов у відкритий космос. Третій член місії Е Гуанфу залишався на борту станції.



Корабель "Шеньчжоу-13" із трьома тайконавтами запустили 15 жовтня. Ця місія має тривати п'ять-шість місяців і стане найдовшою в історії китайських космічних польотів. Екіпаж планує щонайменше ще два виходи у відкритий космос.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb