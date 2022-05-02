Перша леді США Джилл Байден відвідає українських біженців під час візиту до Румунії та Словаччини
Перша леді США Джилл Байден відвідає українських біженців, а також американських військовослужбовців та вчителів-волонтерів, під час свого гуманітарного візиту до Румунії та Словаччини
Про це повідомляє Reuters.
За попередніми даними, перша леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден відвідає Румунію та Словаччину з 5 по 9 травня, аби зустрітися з військовослужбовцями та персоналом посольства США, а також українськими батьками та дітьми, що втекли за кордон від війни, та з працівниками гуманітарної допомоги і вчителями.
У неділю, коли в Сполучених Штатах відзначається День матері, пані Байден зустрінеться з українськими матерями та дітьми, які були змушені покинути свої домівки через війну, яку розвʼязала на території України Росія.
Дружина президента Байдена також зустрінеться з військовослужбовцями США на авіабазі Михаїла Когальнічау в Румунії 6 травня.
Потім вона прямуватиме до Бухаресту, де зустрінеться з урядовцями Румунії, співробітниками посольства США, працівниками гуманітарної допомоги та вчителями, які працюють з маленькими українськими біженцями.
Поїздка також передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишне-Немецке, де Джилл Байден зустрінеться з урядовцями, біженцями та працівниками допомоги.
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