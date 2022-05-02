Перша леді США Джилл Байден відвідає українських біженців під час візиту до Румунії та Словаччини

Про це повідомляє Reuters.



За попередніми даними, перша леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден відвідає Румунію та Словаччину з 5 по 9 травня, аби зустрітися з військовослужбовцями та персоналом посольства США, а також українськими батьками та дітьми, що втекли за кордон від війни, та з працівниками гуманітарної допомоги і вчителями.



У неділю, коли в Сполучених Штатах відзначається День матері, пані Байден зустрінеться з українськими матерями та дітьми, які були змушені покинути свої домівки через війну, яку розвʼязала на території України Росія.



Дружина президента Байдена також зустрінеться з військовослужбовцями США на авіабазі Михаїла Когальнічау в Румунії 6 травня.

Потім вона прямуватиме до Бухаресту, де зустрінеться з урядовцями Румунії, співробітниками посольства США, працівниками гуманітарної допомоги та вчителями, які працюють з маленькими українськими біженцями.



Поїздка також передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишне-Немецке, де Джилл Байден зустрінеться з урядовцями, біженцями та працівниками допомоги.

Голова комітету Конгресу США заявив, що президент Байден відвідає Україну за першої ж можливості