Візит Байдена в Україну – питання часу – голова комітету з розвідки Конгресу США
Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф переконаний, що президент США Джо Байден відвідає Україну за першої ж можливості
Про це він розповів у інтерв’ю CNN у контексті розмови про зустріч представників Конгресу США із Президентом України Володимиром Зеленським.
"Я думаю, що візит президента розглядається. Питання лише в тому, як скоро він стане можливим".
Як зазначив Адам Шифф, під час зустрічі вони обговорювали передовсім нові потреби України у поставках зброї. Також йшлося про проблеми біженців, гуманітарну кризу та воєнні злочини російських військ.
- Нагадаємо, на думку міністра оборони США, далекобійна артилерія від Заходу стане вирішальною у наступному етапі війни.
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