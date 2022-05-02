Візит Байдена в Україну – питання часу – голова комітету з розвідки Конгресу США

Про це він розповів у інтерв’ю CNN у контексті розмови про зустріч представників Конгресу США із Президентом України Володимиром Зеленським.

"Я думаю, що візит президента розглядається. Питання лише в тому, як скоро він стане можливим".

Як зазначив Адам Шифф, під час зустрічі вони обговорювали передовсім нові потреби України у поставках зброї. Також йшлося про проблеми біженців, гуманітарну кризу та воєнні злочини російських військ.

Нагадаємо, на думку міністра оборони США, далекобійна артилерія від Заходу стане вирішальною у наступному етапі війни.