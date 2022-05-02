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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Далекобійна артилерія від Заходу стане вирішальною у наступному етапі війни – міністр оборони США

Далекобійна артилерія від Заходу стане вирішальною у наступному етапі війни – міністр оборони США

2 травня, 2022 понедiлок
06:30
війна з Росією зброя

Міністр оборони США Ллойд Остін переконаний, що на наступному етапі війни далекобійна артилерія із Західних поставок відіграє вирішальну роль

Про це пише Washington Post із посиланням на західних політиків та військових експертів.

На думку західних політиків та військових експертів, західна артилерія, яку поставляють до України, змінить хід війни з Росією.

Особливо важливою є саме здатність України знищувати російські артилерійські підрозділи – через  продемонстровану Кремлем готовність раз за разом атакувати українські міста, знищуючи будинки цивільного населення та інфраструктуру.

За оцінками Пентагону, Росія не надто ефективна у використанні далекобійної артилерії. Високопоставлений чиновник з оборони зазначив, що, оскільки Захід продовжує посилати в Україну стільки артилерії, "це може перетворитися на перестрілку". Також артилерійські підрозділи часто маскуються під камуфляж або інші форми прикриття, і для їх виявлення може знадобитися комбінація розвідки, безпілотних літаків і радарів. Для цього Захід надає Україні безпілотники та контрбатарейні радари.

  • Нагадаємо, упродовж 1 травня на Донеччині й Луганщині ЗСУ відбили 10 російських атак, знищили два танки, 17 систем артилерії, 30 одиниць бронетехніки та 10 автомобілів окупантів.
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Пентагон
США
Ллойд Остін
поставки зброї
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