Перша в історії Словенії жінка-президент склала присягу

Про це повідомляє RTV SLO.

Сьогодні, 22 грудня, Наташа Пірц Мусар на урочистому засіданні парламенту з нагоди Дня незалежності та єдності поклялася, що буде поважати конституційний лад, що діятиме по совісті та працюватиме всіма силами на благо Словенії.

Вона стала першою в історії країни жінкою-президентом, а її перемога посилила ліберальний блок політичних сил у Словенії після перемоги лівоцентристів на парламентських виборів, які проходили у квітні. До обов'язків президента вона приступить вже в п'ятницю, 23 грудня.

Новий президент підкреслила, що завжди виступала і буде виступати за верховенство права, фундаментальні права людини та автономію державних підсистем.

"Поліція, армія, дипломатія, охорона здоров’я та освіта є нашою власністю. Ось чому ми маємо дбати про те, як ці підсистеми обробляються. Ми всі маємо знати, де політика має зупинитися, і кожного дня ми маємо знову усвідомлювати, що підсистеми служать перш за все нам, мешканцям, а не владі", - наголосила вона.

Як повідомлялось раніше, президентські вибори у Словенії виграла юристка, яка раніше представляла інтереси дружини експрезидента США Дональда Трампа – Меланії Трамп.

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