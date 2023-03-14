Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Перші фази контрнаступальної операції можна буде очікувати найближчими днями, у найближчі один - два тижні. Ці фази будуть не наземні, вони будуть з використанням високоточної зброї. Зараз ми чекаємо більш далекобійну зброю, тому що росіяни намагаються тримати свої елементи командної структури управління, склади з боєприпасами далі, ніж 80 км від лінії фронту, уникаючи ударів HIMARS", - пояснив Самусь.

Військовий експерт також додав, якщо Україна отримає GLSDB, ракети дальністю 150 км, які можна використовувати також з HIMARS, це кардинально змінить ситуацію.

"Далекобійною зброєю ЗСУ змогли б методично знищувати командні пункти, склади з боєприпасами, будь-які системи управління розвідки, скупчення особового складу ворога. 150 км - це вся лінія фронту, за виключенням Криму. Перша фаза зайняла б певний час та дала змогу завершити формування підрозділів ЗСУ. Окрім того, змінилася б погода. Цей високоточний елемент операції може виконуватися ще до того, як будуть створені умови комплектування й готовності частин ЗСУ західною зброєю. Наземна фаза буде проводитися тоді, коли будуть створені певні умови", - підкреслив Самусь.