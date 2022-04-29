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Перші шість підприємств Луганщини почали працювати в безпечних областях України

29 квітня, 2022 п'ятниця
13:19
Економіка комп’ютер

Шість підприємств, евакуйовані з Луганщини через вторгнення РФ, відновили роботу на Заході України

Про це йдеться у фейсбуці Луганської ОВА.

Очільник ОВА Сергій Гайдай зауважив, що за програмою релокації Мінекономіки опрацьовує понад тисячі заявок із зон бойових дій.

"Безпечні регіони активно приймають до себе підприємства з Луганщини. Наразі офіційно перемістили свої виробничі потужності шість представників бізнес-середовища нашої області. Серед них три представники Сєвєродонецька та трьох інших громад. Їм знайшли нові приміщення для обладнання і техніки, допомогли забезпечити роботою трудові колективи", - розповів він.

Підприємства евакуювали до Тернопільської, Чернівецької, Закарпатської, Хмельницької та Дніпропетровської областей. Вони надають медичні послуги, розробляють програмне забезпечення, займаються транспортуванням зернових культур, шиномонтажем. Також серед них є заклади громадського харчування.

Сергій Гайдай зазначив, що обробка заявок триває, а місцева влада активно шукає майданчики для підприємств, житло для працівників і налагоджує логістику. Для взаємодії учасників релокації запустили платформу.

"Більше 400 підприємств України вже переїхали, а 216 з них вже відновили свою роботу. Тобто вони зберегли свої потужності, перевезли трудові колективи, налагодили діяльність на новому місці розташування. Ще для близько 500 підприємств вже підібрані майданчики, зараз вони знаходяться на різних стадіях транспортування Укрзалізницею, Укрпоштою або власними ресурсами (з компенсацією)", - зауважили в ОВА.

В обладміністрації додали, що програма релокації створює точки росту для української економіки й захищає промисловий потенціал держави. Після війни одним із пріоритетів уряду буде повернення підприємств до їхніх регіонів, де ті відроджуватимуть економіку.

  • У березні Мінекономіки запустило програму з допомоги перенесення потужностей підприємств на Захід України.
  • Станом на 13 квітня Україна перемістила із зони бойових дій до інших областей 250 підприємств, 121 із яких відновило роботу.
  • Станом на 22 квітня перемістили понад 400 підприємств, 190 із яких уже працюють.

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Новини
евакуація
Закарпатська область
Луганщина
Дніпропетровська область
Хмельницька область
Чернівецька область
Тернопільська область
Сєвєродонецьк
війна з Росією
Сергій Гайдай
підприємства
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