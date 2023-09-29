Перші видання книг Артура Конан Дойла та Агати Крісті пішли з молотка за рекордною ціною

Про це пише The Independent.

Книжки належали покійному барабанщику Rolling Stones Чарлі Воттсу. 28 вересня їх продали у межах спеціалізованого розпродажу в британському аукціонному домі Christie's.

Перше видання книги про Шерлока Холмса "Собака Баскервілів" продали за 214 200 фунтів стерлінгів (9,6 млн гривень), що встановило новий світовий аукціонний рекорд для друкованої книги Артура Конан Дойла. Це перевищує попередній рекорд у 165 279 фунтів стерлінгів (7,4 млн гривень) за "Знак чотирьох" у 2022 році.

Цей екземпляр книги має особисте послання на титульній сторінці від автора, який зазначив: "Перш ніж написати цю книгу, я пройшовся Дартмуром".

На аукціон також виставили двадцять п'ять романів Агати Крісті, а "винятково рідкісне" видання збірки детективів 1932 року продали за 60 480 фунтів стерлінгів (2,7 млн гривень).

Цей продаж став новим світовим аукціонним рекордом для книги Крісті, попередній рекорд становив 47 880 фунтів стерлінгів (2,1 мільйона гривень) за "Убивства за абеткою" у 2021 році.

У "Тринадцяти загадкових випадках" вперше з'являється міс Марпл, знаменита детективка Крісті.