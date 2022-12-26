Перший крок після деокупації Луганщини - перекрити російську пропаганду, - Гайдай

Про це начальник Луганської ОВА розповів у Медіацентрі.

"Перші кроки - повністю перекривати інформаційні сигнали, які майже 8 років заходили з боку РФ. Це була 100% пропаганда, яка промивала мізки місцевим жителям", - сказав Сергій Гайдай.

Голова ОВА вважає, що наступним кроком буде довгий період роботи з місцевим населенням, залучення спеціалістів з усієї країни для відбудови регіону.

"Дуже необхідний проєкт по асиміляції: тобто залучати лікарів, мотивувати вчителів, щоб вони приїжджали з різних регіонів України. Заводити туди підрозділи Нацгвардії, військових, щоб вони приїжджали з родинами, давати їм житло. Щоб діти їх спілкувались з місцевими, щоб вони ходили разом в садочки, в школи. Щоб вони просто в спілкуванні вийшли на порозуміння. Щоб ця пропаганда просто залишилася в минулому. Це головне", - наголосив очільник Луганщини.

Гайдай додав, що будинки та інфраструктуру, без сумніву, відбудуємо.

Нагадаємо, раніше Луганська ОВА повідомляла, що кількість поранених військових РФ на Луганщині значно збільшилася, у медзакладів не вистачає необхідних речей для надання допомоги.

21 грудня Гайдай заявив, що ЗСУ закріпились у Білогорівці та мають успіх від Сватового до Кремінної.

26 грудня Луганська обласна військова адміністрація пише, що в області населення вирішили "тимчасово" розселити по комунальних установах "ЛНР".

Британська розвідка оцінила ефективність оборонних позицій, які РФ облаштовує на окупованих територіях. Росіянам не вдасться досягти бажаного ефекту від облаштованих на окупованих територіях оборонних позицій, оскільки вони не володіють достатньою кількістю засобів спостереження за ними.

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