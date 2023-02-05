Перший матч Луніна за "Реал" в Ла Лізі у 2023 році завершився сенсацією
Український голкіпер Андрій Лунін зіграв за "Реал" у програшному матчі чемпіонату Іспанії проти "Мальорки"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українець мав розпочати гру в запасі, але через травму основного голкіпера "Реалу" бельгійця Тібо Куртуа на розминці, вийшов у стартовому складі.
Андрій Лунін пропустив вже на 13-й хвилині, коли не зміг зреагувати на удар головою Ведата Мурікі, після якого м'яч рикошетом від захисника мадридців Начо опинився у сітці.
Команда Карло Анчелотті могла врятуватися від поразки на 59-й хвилині, але Марко Асенсіо не реалізував пенальті.
У підсумку "Реал" програв "Мальорці" 0:1 та з 45 очками займає друге місце. Мадридців на 5 пунктів випереджає "Барселона", яка має гру в запасі.
Загалом Лунін в нинішньому сезоні провів за "Реал" 8 матчів у різних турнірах та пропустив 6 голів.
Чемпіонат Іспанії
20-й тур
5 лютого
"Мальорка" - "Реал" 1:0
Гол: Начо, 13 (авт.)
На 59-й хвилині Асенсіо ("Реал") не реалізував пенальті.
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4 січня Андрій Лунін заявив, що страждає три роки без ігрової практики в "Реалі", аби здобути місце основного воротаря мадридського клубу.
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