Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українець мав розпочати гру в запасі, але через травму основного голкіпера "Реалу" бельгійця Тібо Куртуа на розминці, вийшов у стартовому складі.

Андрій Лунін пропустив вже на 13-й хвилині, коли не зміг зреагувати на удар головою Ведата Мурікі, після якого м'яч рикошетом від захисника мадридців Начо опинився у сітці.

Команда Карло Анчелотті могла врятуватися від поразки на 59-й хвилині, але Марко Асенсіо не реалізував пенальті.

У підсумку "Реал" програв "Мальорці" 0:1 та з 45 очками займає друге місце. Мадридців на 5 пунктів випереджає "Барселона", яка має гру в запасі.

Загалом Лунін в нинішньому сезоні провів за "Реал" 8 матчів у різних турнірах та пропустив 6 голів.

Чемпіонат Іспанії

20-й тур

5 лютого

"Мальорка" - "Реал" 1:0

Гол: Начо, 13 (авт.)

На 59-й хвилині Асенсіо ("Реал") не реалізував пенальті.