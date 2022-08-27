Перший пілотований політ космічного корабля Boeing відклали до наступного року
Перший космічний політ виготовленої компанією Boeing капсули Starliner з астронавтами на борту відкладено до наступного року через ремонт після останнього випробувального польоту
Про це повідомляє АР.
Політ Starliner з двома пілотами-випробувачами NASA запланований на лютий 2023 року. Раніше у компанії сподівалися провести запуск до кінця року.
Компанія Boeing двічі запускала Starliner без екіпажу, востаннє у травні. Капсулі вдалося пристикуватися до Міжнародної космічної станції під час другого вильоту, незважаючи на проблеми з двигуном та інші технічні негаразди.
Керівник програми Boeing Марк Наппі заявив, що ці проблеми потрібно вирішити до того, як астронавти NASA піднімуться на борт.
Starliner дебютував у 2019 році. Початковий випробувальний політ капсули з манекеном був перерваний низкою програмних проблем, що спонукало розробників до її оновлення.
- Нагадаємо, США вперше за пів століття запускають місію на Місяць. Старт безпілотного модуля на новій мегаракеті заплановано на кінець серпня початок вересня, а астронавтів планують відправляти орієнтовно у 2025 році.
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