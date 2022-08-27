Перший пілотований політ космічного корабля Boeing відклали до наступного року

Про це повідомляє АР.

Політ Starliner з двома пілотами-випробувачами NASA запланований на лютий 2023 року. Раніше у компанії сподівалися провести запуск до кінця року.

Компанія Boeing двічі запускала Starliner без екіпажу, востаннє у травні. Капсулі вдалося пристикуватися до Міжнародної космічної станції під час другого вильоту, незважаючи на проблеми з двигуном та інші технічні негаразди.

Керівник програми Boeing Марк Наппі заявив, що ці проблеми потрібно вирішити до того, як астронавти NASA піднімуться на борт.

Starliner дебютував у 2019 році. Початковий випробувальний політ капсули з манекеном був перерваний низкою програмних проблем, що спонукало розробників до її оновлення.

Нагадаємо, США вперше за пів століття запускають місію на Місяць. Старт безпілотного модуля на новій мегаракеті заплановано на кінець серпня початок вересня, а астронавтів планують відправляти орієнтовно у 2025 році.

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