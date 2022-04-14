Перший раз прямо “засвітили” постачання бронетехніки, і це абсолютний прорив. У Путіна немає шансу просуватися далі, - Клімкін
Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що після допомоги у Путіна немає шансу просуватися далі достатньо ефективно. Україна має можливість підтримувати наші контратаки бронетехнікою та вогнем далекобійної артилерії
Про це він повідомив в етері Espreso TV
“По-перше, в оточенні Байдена є більше ніж дві позиції, це я Вам можу сказати на 100%, але в оточенні Байдена є повна єдність. Путін не може виграти цю війну. Це питання не тільки України, не тільки нашого існування, не тільки нашого суверенітету, не тільки нашого бажання йти вперед, але також і питання для Заходу. Цей пакет допомоги, він звичайно крутий за розміром, але головне це зміст. Це перший раз прямо “засвітили” (розсекретили) постачання бронетехніки й це абсолютний прорив. Перший раз “засвітили” постачання далекобійної арти. Це гаубиці “натівські” 155 з боєкомплектом, там теж ніхто не пожалів і думаю що буде їх більше”, - розповів Клімкін.
Також ексміністр додав, що в бік інших країн теж є домовленість про постачання важкої техніки й це означає прорив.
“В бік інших країн теж є домовленість про постачання важкої техніки й це означає прорив. Істерика вже почалася після цієї допомоги, яка реально означає зміну не просто всіх динамічних речей навколо кампанії й навколо нашої боротьби, а означає взагалі зміну ментальності остаточно Західу. І я це відчуваю, навіть в Європейських країнах, хоча там ще ведуться якісь сперечання, чи не викличе це ядерний конфлікт з Росією, як це вплине на нашу стабільність? Але, по важкій зброї у нас реальний прорив і це змінює все. Тепер у Путіна немає шансу просуватися далі достатньо ефективно. У нас є можливість контратакувати, підтримувати наші контратаки бронетехнікою, вогнем далекобійної артилерії. І я так розумію далі буде, такі рішення знаходяться в опрацюванні”, - підсумував Клімкін.
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