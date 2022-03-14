Персонал ЧАЕС більше не в змозі проводити ремонт та техобслуговування обладнання, - Енергоатом
Через надмірну втому та психологічний тиск після безперервної роботи персонал Чорнобильської АЕС більше не в змозі проводити ремонт обладнання
Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі Енергоатома.
У заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі йдеться про фізичну та психологічну втому, що їх зазнає персонал після безперервної роботи протягом майже трьох тижнів.
"211 людей – технічний персонал та співробітники служби охорони – досі не можуть змінитись. Вони заступили на зміну напередодні російського вторгнення на територію об’єкту. У зв’язку з тим, що ситуація погіршується, все більшої актуальності набуває ініціатива МАГАТЕ із забезпечення безпеки і фізичної безпеки атомних електростанцій України", - зазначив Гроссі.
- Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі має намір прибути до Києва.
- Міністерка екології Польщі закликала виключити Росію з МАГАТЕ.
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