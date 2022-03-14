Персонал ЧАЕС більше не в змозі проводити ремонт та техобслуговування обладнання, - Енергоатом

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі Енергоатома.

У заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі йдеться про фізичну та психологічну втому, що їх зазнає персонал після безперервної роботи протягом майже трьох тижнів.

"211 людей – технічний персонал та співробітники служби охорони – досі не можуть змінитись. Вони заступили на зміну напередодні російського вторгнення на територію об’єкту. У зв’язку з тим, що ситуація погіршується, все більшої актуальності набуває ініціатива МАГАТЕ із забезпечення безпеки і фізичної безпеки атомних електростанцій України", - зазначив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі має намір прибути до Києва.

Міністерка екології Польщі закликала виключити Росію з МАГАТЕ.



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