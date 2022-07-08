Перспективи РФ зберегтись в теперішніх рамках і територіях великих шансів немає, - політолог Антонюк
Росія не збережеться в теперішніх кордонах, буде парад суверенітетів
Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Олександр Антонюк.
Він прокоментував думку міністра оборони Олексія Резнікова щодо сценаріїв закінчення війни - серія жестів "доброї" волі, поступова боротьба та удари по найболючіших місцях російської армії та парад сувереніітетів
"Напевно, перший - "вимушений жест" і скоріш за все, третій. Я бачу, що процеси будуть між собою пов'язані. Так Резніков правильно окреслив перспективу РФ і ситуація на G20 продемонструвала, що Росія стає токсичною навіть серед авторитарних режимів. Я думаю, що будуть взаємопов'язані речі, умовна "добра воля", як з островом Зміїним і процес параду суверенітетів. Перспектива РФ вцілити в тих рамках і на тих територіях, практично, я великих шансів не бачу. Процеси ці будуть розтягнуті в певному часі", - сказав політолог.
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