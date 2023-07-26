Пес Байдена десять разів кусав спецагентів, один з них потрапив до лікарні, - Politico
Пес Командир, який належить родині президента США Джо Байдена, після переїзду в Білий дім кілька разів виявляв агресивну поведінку й кусав співробітників Секретної служби
Про це свідчить оприлюднене електронне листування співробітників Секретної служби США, пише Politico.
Командир – дворічний пес породи німецька вівчарка – спричинив щонайменше десять інцидентів у Вашингтоні й Делавері, рідному штаті Байдена, за участю спецагентів, які забезпечують охорону перших осіб у США.
Шість інцидентів пов’язані із серйозними укусами, в результаті яких агенти Секретної служби США звертались по медичну допомогу, два – агресивними інцидентами без укусів і ще два – "грайливими" або "дружніми" укусами.
Щонайменше два укуси сталися, коли Командир був без повідця. Один раз – коли пес був із родиною Байденів після їхнього походу в кінотеатр у грудні 2022 року, і другий – коли перша леді Джилл Байден вигулювала пса в саду в листопаді того ж року.
У листопаді 2022 року Командир вкусив одного агента за руку й ногу, після чого той був змушений звернутись у лікарню. Своїм колегам він написав: "Якби це не був їхній собака, його б уже приспали – довбаному клоуну потрібен намордник".
Білий дім у коментарі Politico повідомив, що сім’я Байденів працює над створенням кращих протоколів для забезпечення безпеки під час поводження зі псом.
Командир замінив іншого пса Мейджора, який також кілька разів кусав людей на території Білого дому. Ще в сім’ї президента США є кішка Віллоу.
- 9 березня 2021 року стало відомо, що собака Байдена Мейджор вкусив співробітника служби безпеки. Після інциденту його і ще одного собаку Байдена на прізвисько Чемп вивезли в будинок Байденів у штаті Делавер. У резиденції Байденів Мейджор пройшов додаткове дресирування. 24 березня обидві собаки повернулися у Білий дім. 20 червня сім'я Байденів повідомила, що 13-річна Чемп померла.
- 21 березня Мейджор знову вкусила людину, через що потерпілому було надано медичну допомогу.
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