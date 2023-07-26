Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Пес Байдена десять разів кусав спецагентів, один з них потрапив до лікарні, - Politico

Пес Байдена десять разів кусав спецагентів, один з них потрапив до лікарні, - Politico

26 липня, 2023 середа
02:20
Світ подружжя Байденів

Пес Командир, який належить родині президента США Джо Байдена, після переїзду в Білий дім кілька разів виявляв агресивну поведінку й кусав співробітників Секретної служби

Про це свідчить оприлюднене електронне листування співробітників Секретної служби США, пише Politico.

Командир – дворічний пес породи німецька вівчарка – спричинив щонайменше десять інцидентів у Вашингтоні й Делавері, рідному штаті Байдена, за участю спецагентів, які забезпечують охорону перших осіб у США.

Шість інцидентів пов’язані із серйозними укусами, в результаті яких агенти Секретної служби США звертались по медичну допомогу, два – агресивними інцидентами без укусів і ще два – "грайливими" або "дружніми" укусами.

Щонайменше два укуси сталися, коли Командир був без повідця. Один раз – коли пес був із родиною Байденів після їхнього походу в кінотеатр у грудні 2022 року, і другий – коли перша леді Джилл Байден вигулювала пса в саду в листопаді того ж року.

У листопаді 2022 року Командир вкусив одного агента за руку й ногу, після чого той був змушений звернутись у лікарню. Своїм колегам він написав: "Якби це не був їхній собака, його б уже приспали – довбаному клоуну потрібен намордник".

Білий дім у коментарі Politico повідомив, що сім’я Байденів працює над створенням кращих протоколів для забезпечення безпеки під час поводження зі псом.

Командир замінив іншого пса Мейджора, який також кілька разів кусав людей на території Білого дому. Ще в сім’ї президента США є кішка Віллоу.

  • 9 березня 2021 року стало відомо, що собака Байдена Мейджор вкусив співробітника служби безпеки. Після інциденту його і ще одного собаку Байдена на прізвисько Чемп вивезли в будинок Байденів у штаті Делавер. У резиденції Байденів Мейджор пройшов додаткове дресирування. 24 березня обидві собаки повернулися у Білий дім. 20 червня сім'я Байденів повідомила, що 13-річна Чемп померла.
  • 21 березня Мейджор знову вкусила людину, через що потерпілому було надано медичну допомогу.
Джо Байден
США
Читайте також:
24 липня, 2023 понедiлок
В Україні ліквідували командира "Ленінградського полку" полковника Вашуніна
Євген Дикий
25 липня, 2023 вiвторок
Протягом місяця ЗСУ прогризуть лінію оборони противника на півдні, - екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий
Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1
25 липня, 2023 вiвторок
"Дніпро-1" - "Панатінаїкос": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.72
    Купівля 36.72
    Продаж 37.45
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
26 липня
03:44
Володимир Зеленський
Невтішні результати: Зеленський повідомив попередні висновки перевірки військкомів
03:16
санкції проти Росії
Ключові банки Молдови відмовились від російської системи грошових переказів Юністрим
02:48
морська міна
Росія замінувала підходи до українських портів і може атакувати цивільні кораблі, - США
01:52
зерно, зернова угода
Литва заявила, що п’ять балтійських портів готові долучитися до експорту зерна
01:24
Дніпро-1
Ліга чемпіонів: результати перших матчів другого кваліфікаційного раунду
00:56
літаки Аерофлоту
У літака "Аерофлоту" на льоту відмовив двигун: борт екстрено сів у Москві
00:28
Теракт
Суд присяжних оголосив вердикт у справі про масштабні теракти 2016 року у Брюсселі
00:03
розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни
Партнери виділять Україні $244 млн і спецтехніку для гуманітарного розмінування, - Свириденко
2023, вiвторок
25 липня
23:35
Ексклюзив
ФСБ
До ударів безпілотниками по Москві може бути причетна ФСБ, - британський полковник Грант
23:01
Володимир Зеленський
Зеленський: хороші новини про застосування дронів будуть частіше, обороні потрібні всі – від "Мавіків" до морських та ударних
22:54
Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1 - Панатінаїкос
"Дніпро-1" програв "Панатінаїкосу" в кваліфікації Ліги чемпіонів
22:16
Обстріл Костянтинівки Росією: в лікарні померла поранена дівчинка
21:49
Ексклюзив
Глен Грант
Путін намагається відокремити Україну від підтримки Заходу, використовуючи проплачених політиків, - британський полковник Грант
21:24
Київський вокзал
Ялинка на вокзал Києва за 720 тис. грн: посадовиці Укрзалізниці оголосили підозру в зловживанні
21:14
Ексклюзив
Павло Казарін
Росія використовує діячів класичної культури як торгових агентів, - журналіст Казарін
21:00
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ поступово рухаються до звільнення Бахмута, тиск на південний фланг міста триває. Колонка Сергія Згурця
20:55
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Нерішучість Заходу спонукає Путіна підвищувати ставки, - дипломат Чалий
20:51
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
У Данії протестувальники спалили Коран біля посольств Єгипту та Туреччини
20:34
Пентагон
Снаряди для Patriot і HIMARS, авіаракети Hydra-70, БТР Stryker: США оголосили пакет допомоги Україні на $400 млн
20:07
Оленівка
В ООН спростували заяви РФ, начебто удар по колонії в Оленівці завдали ракетою HIMARS
20:03
OPINION
Ігор Гулик
… Хто купався голим?
20:00
На аукціоні за $50 тис. продали рідкісну пару кросівок від Apple
На аукціоні за $50 тис. продали рідкісну пару кросівок від Apple
19:49
ПВК Вагнера
До Білорусі прибула 11-та колона вагнерівців, цього разу з бронеавтомобілями, - Білоруський Гаюн
19:46
Оновлено
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Колишнього одеського військкома Борисова заарештували з правом внесення застави
19:23
пожежа в Греції
У Греції впав літак, який гасив лісові пожежі: обидва пілоти загинули
19:23
ЗСУ
ЗСУ знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та 7 дронів, — Генштаб
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 517 дня війни: Мураєву повідомили про підозру у держзраді, а ЗСУ "мінуснули" російський гелікоптер
18:54
На фото: Юрій Горбунов
Горбунов заявив, що відмовиться від державних 33 млн грн на зйомки серіалу "СМТ Інгулець"
18:39
На Венеціанському кінофестивалі відбудеться прем'єра фільму "Назавжди-Назавжди" української режисерки Бурячкової
18:29
Оновлено
У Росії "суд" продовжив арешт до 13 листопада 18 бійцям батальйону "Айдар"
18:25
Ексклюзив
Андрій Осадчук
Багато українців позбавлені права на правосуддя, - заступник голови правоохоронного комітету Ради Осадчук
18:16
Олександр Пономарьов, нардеп від ОПЗЖ
Суд заарештував на два місяці без права внесення застави нардепа від ОПЗЖ Пономарьова
18:06
OPINION
Андрій Кокотюха
Мінкульт як міністерство слабкості
18:04
гроза
У більшості регіонах Україні стане прохолодніше, очікуються дощі: прогноз погоди на 26 липня від Наталки Діденко
18:03
Оновлено
Олексій Навальний
Навальний та Ходорковський назвали терориста Гіркіна "політичним в'язнем"
18:02
Новини компаній
Театр компанії Ferrexpo збирає гроші на ЗСУ і планує привезти виставу до Києва
17:52
Львів- місто шпигунів!
МЗС Молдови викликало посла РФ через журналістське розслідування про шпигунство за владою країни
17:45
Врятуємо життя наших захисників: терміновий збір на авто для військових
17:40
"Починаємо підготовку плану взаємосумісності з НАТО": Зеленський провів нараду з представниками парламенту й уряду
17:18
День ідей в Одесі присвятили питанням відродження українського бізнесу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV