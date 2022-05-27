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Пес Патрон отримав премію на Каннському фестивалі

27 травня, 2022 п'ятниця
19:10
Культура На фото нагорода, яку вручили Патрону

Собака Патрон, який працює із рятувальниками, отримав Каннську премію Palm Dog Award

Про це повідомило ДСНС України у facebook. 

"Сьогодні в Каннах йому присуджено премію Пальмовий пес — це найпрестижніша у світі кінопремія, якою нагороджують чотирилапих! А оскільки Патрон дійсно став зіркою світової кінохроніки за останні пару місяців, жюрі одноголосно вирішило, що наш хвостатий піротехнік достойний "Пальмового" статусу",- йдеться у повідомленні.

Додають, що Патрон дізнався про свій зірковий статус дистанційно. Але після перемоги можливо відвідає Канни.

У ДержКіно повідомили, що премію Palm Dog вручають у Каннах найкращому собаці, котрий знявся у фільмі-учаснику кінофестивалю. Це щорічне неофіційне шоу нагород було започатковано 2001 року журналістом Тобі Роузом.

"Нашого улюбленця Патрона нагородили відзнакою PalmDogManitarian, що вручається за зв'язок між людством і собаками. Головну нагороду виграв Бріт, сріблястий пудель із фільму "Військовий поні" Джини Гаммелл та Райлі Кео", - додали у ДержКіно.

  • 8 травня Володимир Зеленський нагородив Патрона, який працює разом з саперами Чернігова.
  • 19 травня Патрон, який працює з саперами Чернігова, привітав українців з Днем вишиванки.

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Канський кінофестиваль
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2022, п'ятниця
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