Пес Патрон отримав премію на Каннському фестивалі
Собака Патрон, який працює із рятувальниками, отримав Каннську премію Palm Dog Award
Про це повідомило ДСНС України у facebook.
"Сьогодні в Каннах йому присуджено премію Пальмовий пес — це найпрестижніша у світі кінопремія, якою нагороджують чотирилапих! А оскільки Патрон дійсно став зіркою світової кінохроніки за останні пару місяців, жюрі одноголосно вирішило, що наш хвостатий піротехнік достойний "Пальмового" статусу",- йдеться у повідомленні.
Додають, що Патрон дізнався про свій зірковий статус дистанційно. Але після перемоги можливо відвідає Канни.
У ДержКіно повідомили, що премію Palm Dog вручають у Каннах найкращому собаці, котрий знявся у фільмі-учаснику кінофестивалю. Це щорічне неофіційне шоу нагород було започатковано 2001 року журналістом Тобі Роузом.
"Нашого улюбленця Патрона нагородили відзнакою PalmDogManitarian, що вручається за зв'язок між людством і собаками. Головну нагороду виграв Бріт, сріблястий пудель із фільму "Військовий поні" Джини Гаммелл та Райлі Кео", - додали у ДержКіно.
- 8 травня Володимир Зеленський нагородив Патрона, який працює разом з саперами Чернігова.
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