Пєсков прокоментував можливість поїздки Путіна на окупований Росією Схід України

Про це Пєсков сказав в інтерв'ю пропагандистському виданню "Известия".

"Щодо поїздки президента, я не сумніваюся, що коли час прийде, то така поїздка відбудеться", - розповів Пєсков і додав, що у Росії "великі плани" щодо розвитку Донбасу.

Також Пєсков цинічно заявив, що на окупованих Росією територіях "і будівництво ведеться, і вводяться нові об'єкти, вживаються енергійні заходи для відновлення всіх систем життєзабезпечення – це і водопроводи, і енергопостачання, соціальні об'єкти".

Нагадаємо, Збройні сили України вдало ведуть контрнаступ на заході Херсонської області та закріпилися на території за річкою Сіверський Донець на Донеччині

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