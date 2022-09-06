Пєсков прокоментував можливість поїздки Путіна на окупований Росією Схід України
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін відвідає окупований Схід України тоді, "коли прийде час"
Про це Пєсков сказав в інтерв'ю пропагандистському виданню "Известия".
"Щодо поїздки президента, я не сумніваюся, що коли час прийде, то така поїздка відбудеться", - розповів Пєсков і додав, що у Росії "великі плани" щодо розвитку Донбасу.
Також Пєсков цинічно заявив, що на окупованих Росією територіях "і будівництво ведеться, і вводяться нові об'єкти, вживаються енергійні заходи для відновлення всіх систем життєзабезпечення – це і водопроводи, і енергопостачання, соціальні об'єкти".
- Нагадаємо, Збройні сили України вдало ведуть контрнаступ на заході Херсонської області та закріпилися на території за річкою Сіверський Донець на Донеччині
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