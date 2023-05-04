Пєсков заявив, що США атакували Кремль руками України: у Вашингтоні відреагували

Про це Пєсков сказав журналістам 4 травня, передає ТАСС.

"Спроби від цього відхреститися — і в Києві, і у Вашингтоні — вони, звичайно, абсолютно сміховинні. Ми добре знаємо, що рішення про такі дії, про такі теракти, ухвалюються не в Києві. А саме у Вашингтоні. А Київ уже виконує те, що йому кажуть робити", - сказав речник президента РФ.

Своєю чергою координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі назвав звинувачення Кремля безглуздими, передає CNN.