Пєсков заявив, що США атакували Кремль руками України: у Вашингтоні відреагували
Речник президента Росії Дмитро Пєсков висловив упевненість, що за атакою безпілотника на Кремль стоїть Україна, якій США нібито наказали це зробити
Про це Пєсков сказав журналістам 4 травня, передає ТАСС.
"Спроби від цього відхреститися — і в Києві, і у Вашингтоні — вони, звичайно, абсолютно сміховинні. Ми добре знаємо, що рішення про такі дії, про такі теракти, ухвалюються не в Києві. А саме у Вашингтоні. А Київ уже виконує те, що йому кажуть робити", - сказав речник президента РФ.
Своєю чергою координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі назвав звинувачення Кремля безглуздими, передає CNN.
- Росія звинуватила Україну в намаганні завдати удару по Кремлю безпілотником у ніч на 3 травня. Київ свою причетність заперечує.
- Пізніше заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв закликав убити Зеленського.
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