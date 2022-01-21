Пєсков заявив, що Туреччина готова запросити на зустріч Зеленського і Путіна терористів "ДНР" і "ДНР"

Про це пише ТАСС.



"Ми чули також заяви про те, що наші турецькі колеги готові запросити представників Донбасу. Це дуже важливий елемент, і ми звернули на це увагу", - заявив Дмитро Пєсков.



Прессекретар Володимира Путіна додав, що йому було б цікаво дізнатися ставлення "українських опонентів" до цього.



Дмитро Пєсков зазначив, що президент Росії не планує поки жодних контактів з очільником Туреччини Реджепом Тайїп Ердоганом.



"Поки що телефонних переговорів у графіку немає. Але вони можуть швидко з'являтися в разі необхідності", - підсумував він.

Як повідомлялося раніше, Ердоган запросив Зеленського та Путіна до Туреччини "для обговорення розбіжностей".

Ердоган висловив сподівання на якнайшвидшу зустріч Зеленського з Путіним віч-на-віч у Туреччині.

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