Пєсков заявив, що Туреччина готова запросити на зустріч Зеленського і Путіна терористів "ДНР" і "ДНР"
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Туреччина готова запросити до діалогу Володимира Зеленського та Володимира Путіна учасників "ЛДНР"
Про це пише ТАСС.
"Ми чули також заяви про те, що наші турецькі колеги готові запросити представників Донбасу. Це дуже важливий елемент, і ми звернули на це увагу", - заявив Дмитро Пєсков.
Прессекретар Володимира Путіна додав, що йому було б цікаво дізнатися ставлення "українських опонентів" до цього.
Дмитро Пєсков зазначив, що президент Росії не планує поки жодних контактів з очільником Туреччини Реджепом Тайїп Ердоганом.
"Поки що телефонних переговорів у графіку немає. Але вони можуть швидко з'являтися в разі необхідності", - підсумував він.
- Як повідомлялося раніше, Ердоган запросив Зеленського та Путіна до Туреччини "для обговорення розбіжностей".
- Ердоган висловив сподівання на якнайшвидшу зустріч Зеленського з Путіним віч-на-віч у Туреччині.
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