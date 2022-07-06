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Петиція про заборону очного навчання до завершення війни набрала необхідну кількість голосів

6 липня, 2022 середа
00:20
Новини Дистанційне навчання

Електронна петиція до президента України про заборону очного навчання у всіх навчальних закладах до кінця воєнного стану, котру подали 8 червня, вже набрала необхідні 25 тисяч підписів

Про це йдеться на сайті глави держави.

Ініціатор петиції Марія Горшенева зазначила, що необхідно заборонити очне навчання на час воєнних дій в Україні, оскільки не всі навчальні заклади мають бомбосховища та шляхи евакуації: у деяких будівлях вузькі коридори, прольотові сходи.

Вона також наголосила, що після повітряної тривоги учням буде складно сконцентруватися на навчанні. окрім цього, завадити нормальному навчальному процесу може тривалість повітряних тривог.

Щобільше, дітям для щоденного відвідування школи потрібен портфель, книги, зошити та канцелярія, натомість для онлайн навчання достатньо планшета, ноутбука або комп’ютера.

Петиція має перейти на розгляд не пізніше ніж через 3 робочих дні після збору необхідної кількості підписів. Процедура здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про її початок.

  • 1 липня петиція проти відключення Еспресо, 5 каналу і Прямого набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

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освіта
Президент України
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