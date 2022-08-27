Це допоможе притягнути російське політично-військове керівництво до відповідальності, повідомили в МЗС.

У березні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше закликав міжнародну спільноту створити Спецтрибунал для керівництва РФ. Ця ідея отримала підтримку юридичної спільноти та громадянського суспільства, ПАРЄ, Європарламенту, Парламентської Асамблеї НАТО та Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

Окрім того, з березня понад 1,8 мільйона людей підписали відповідну петицію на Avaaz — це платформа міжнародної організації, яка просуває дії активістів та займається збором підписів і розсиланням петицій по всьому світу.

Ця петиція має досягти позначки у 2 мільйони підписів. У МЗС України вказують, що російська влада вимагає від Avaaz видалити її.

"Громадська підтримка цієї ідеї в усьому світі дуже важлива. Avaaz закликав прихильників петиції зібрати більше підписів, щоб досягти позначки у 2 мільйони. Ми приєднуємося до Avaaz і закликаємо підтримати петицію. Маємо довести російським лідерам, що їхні злочини не залишаться безкарними і що позиція світу щодо відповідальності за тяжкі злочини, скоєні російськими посадовцями та військовими в Україні та проти неї, залишається жорсткою", — зазначили у МЗС.

Підписати петицію «Путіна під трибунал» можна тут.

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