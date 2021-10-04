Петраков довикликав у збірну України нового футболіста

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.



Збір національної команди розпочнеться сьогодні, 4 жовтня, у Києві. Шабанов прибуде у збірну з іншими гравцями.



Склад національної збірної України:



Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар" Донецьк), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва — "Динамо" Київ), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава).



Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі — "Динамо" Київ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія).



Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко ("Шахтар" Донецьк), Сергій Булеца ("Зоря" Луганськ), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Ігор Харатін ("Легія", Польща).



Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).



Резервний список: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія), Владислав Кочергін ("Зоря" Луганськ), Владислав Калітвінцев ("Десна" Чернігів).



На збірну України чекають відбіркові матчі ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).

Збірна України має 5 очок та займає у групі D друге місце. Францію має 12 пунктів та лідирує. У Фінляндії 5 балів, Боснії і Герцеговини та Казахстану - по 3.

17 вересня Олександр Петраков оприлюднив список гравців збірної України, в якому не виявилося Руслана Малиновського.

28 вересня стало відомо, що Зінченко не допоможе збірній України у вирішальних матчах кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини та Фінляндії.

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