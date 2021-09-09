Петраков емоційно відреагував на невдачу України в грі з Чехією

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За його словами, збірній України вкотре не вдалося протриматися до кінця матчу, а для перемоги над Чехією не вистачило лічених секунд.

"Які можуть бути емоції? У Казахстані таке трапилося, зараз також... Треба розбиратися, чому ми не можемо протриматися до кінця. Поговорили з хлопцями після матчу, я був трохи емоційним. У нас попереду дуже важливий поєдинок у Гельсінкі. Одна помилка — і все. Там уже внічию грати не можна. Я дуже хотів перемогти, але не вистачило 20-ти секунд. Потрібно подивитися, хто не підстрахував, коли били із центральної зони", - сказав Петраков після нічиєї 1:1.

Він додав, що після гри відчуває негативні емоції.

"Емоції негативні. Ми грали з учасником 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Після матчу з Бельгією проти нас у Чехії вийшов основний склад. Я ж зробив ротацію. Але потрібно забувати й рухатися далі", - зазначив Петраков.