Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

"Попередні покоління футболістів збірної є для нас прикладом того, як протистояти таким сильним суперникам. Боятися нікого не треба. Зробимо все від нас залежне", - пообіцяв Петраков після жеребкування кваліфікації, де наша команда зіграє проти Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти.

Він пригадав, як юніорська збірна України під його керівництвом перемагала італійців та англійців.

"Перемагали Англію в еліт-раунді, обіграли Італію в півфіналі чемпіонату світу U-20 2019 року. Дуже добре для хлопців, у них є можливість захистити честь нашої збірної, показати хорошу гру, порадувати наші ЗСУ, усіх людей в Україні. Боротьба попереду, рук не опускаємо. Мотивація буде на найвищому рівні. Хлопці й хотіли таких суперників", - запевнив Петраков.

Він додав, що один з лідерів збірної України Руслан Малиновський хотів у відборі зустрітися саме з Італією.

"Він говорив, що дуже хоче в суперники Італію. Малиновський грає в "Аталанті", Коваленко виступає за "Спецію", може, ще хтось з’явиться в Серії А. Грати проти таких команд завжди цікаво", - підсумував Петраков.

У неділю 9 жовтня у Франкфурті відбулося жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу-2024.

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