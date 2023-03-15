Петраков вмовив форварда "Баварії" виступати за збірну Вірменії
Форвард німецької "Баварії" Грант-Леон Ранос погодився виступати за збірну Вірменії, яку очолює українець Олександр Петраков
Про це повідомляє Федерація футболу Вірменії.
У федерації оголосили, що Грант-Леон Ранос, який грає за другу команду "Баварії", виступатиме за збірну Вірменії. Найближчими днями нападник прибуде до національної команди на тренувальний збір перед стартом у кваліфікації Євро-2024.
19-річний Ранос має вірменське коріння, але народився у Німеччині. У нинішньому сезоні він зіграв за мюнхенців 26 матчів, забив 15 голів та віддав 8 результативних передач.
Олександр Петраков очолював збірну України з серпня 2021-го до грудня 2022 року. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу-2022 в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.
У 2019 році Петраков привів юнацьку збірну України до золотих медалей чемпіонату світу U-20.
У січні 2023 року 65-річний тренер очолив збірну Вірменії, яка стартує у відборі Євро-2024 25 березня домашньою грою з Туреччиною. Також суперниками вірменів по групі будуть Уельс, Хорватія та Латвія.
- 14 січня Олександра Петракова призначили головним тренером збірної Вірменії.
- 8 березня колишній тренер збірної України Йожеф Сабо розкритикував Олександра Петракова за виклик до команди Вірменії гравців російських клубів.
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