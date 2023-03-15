Про це повідомляє Федерація футболу Вірменії.

У федерації оголосили, що Грант-Леон Ранос, який грає за другу команду "Баварії", виступатиме за збірну Вірменії. Найближчими днями нападник прибуде до національної команди на тренувальний збір перед стартом у кваліфікації Євро-2024.

19-річний Ранос має вірменське коріння, але народився у Німеччині. У нинішньому сезоні він зіграв за мюнхенців 26 матчів, забив 15 голів та віддав 8 результативних передач.

Олександр Петраков очолював збірну України з серпня 2021-го до грудня 2022 року. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу-2022 в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.

У 2019 році Петраков привів юнацьку збірну України до золотих медалей чемпіонату світу U-20.

У січні 2023 року 65-річний тренер очолив збірну Вірменії, яка стартує у відборі Євро-2024 25 березня домашньою грою з Туреччиною. Також суперниками вірменів по групі будуть Уельс, Хорватія та Латвія.