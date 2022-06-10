Петро Порошенко: всі зусилля зараз спрямовуємо на здобуття Україною членства в Європейському Союзі

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".

"23-24 червня відбудеться саміт Європейського Союзу, засідання Ради Європейського Союзу, де будуть прийматися рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. І саме на це мають бути сконцентровані зараз зусилля української влади, президента, уряду, дипломатії. Я роблю максимум від мене залежного для того, щоб забезпечити реалізацію цих можливостей і очікую відповідної ефективності роботи й від усіх задіяних сторін", - наголосив Порошенко.

Він також зазначив, що під час Конгресу ЄНП у Роттердамі на кожній зустрічі із європейськими лідерами, у виступах та переговорах наполягав на важливості такого рішення для безпеки на континенті.

"У мене відбулися зустрічі з більшістю керівників Європейського Союзу, дуже тепла і змістовна зустріч з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми знаємо, як багато зараз залежить від Європейської Комісії, і я бачу, що пані Урсула робить все можливе, є твердим прихильником майбутнього статусу країни-кандидата для України", - зазначив Порошенко.

"Наша команда "Європейської Солідарності" взяла активну участь у формуванні резолюції Конгресу, яка в тому числі була присвячена Україні. Це було принципово: ЄНП і її учасниці з усієї Європи наполягають на наданні Україні статусу країни-кандидата. Офіційно. Це дуже важливо", - говорить Порошенко.

"Результатом цього є конкретні дії, які відбулися вже після Конгресу в Роттердамі. Саме представники ЄНП ініціювали розгляд на конференції президентів Європейського Парламенту рішення щодо підтримки надання Україні статусу країни - кандидата в члени ЄС. Це - домовленість", - зазначає Порошенко.

"Друга позиція - це де-факто тотальне голосування депутатів від ЄНП в Європарламенті постанови про надання нам відповідно статусу. Ми чекаємо ближчим часом візиту керівництва Єврокомісії, де також будуть обговорені конкретні деталі. Сьогодні рішення мають приймати дві інституції. Перша - це Єврокомісія і єврокомісари, які готують відповідне проєкти рішення. І друга, головна, це країни - члени на засіданні Європейської Ради. Дуже сподіваємося, що нам вдасться це зробити", - говорить п'ятий президент.

"Червень є дуже особливим місяцем, коли відкрите вікно можливостей для України. Це не буде довго, і тому нам зараз важливо об'єднати максимум зусиль для того, щоб Україна досягла поставлених цілей і реалізувала ці можливості", - резюмує Порошенко.

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