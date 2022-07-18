Про це повідомляє "Європейська Солідарність".

"Це – зруйнований будинок в місті Часів Яр. Тут загинуло 50 людей. Серед уламків так і застигли понівечений дитячий візочок, велосипед, що зачепився за зруйновану стіну. Моторошне видовище. Саме так, з точки зору Путіна, «звільняють» російськомовних мешканців Донбасу. Їх звільняють від життя. За кожне життя українського цивільного – української жінки, української дитини, українського чоловіка – кров’ю будуть відповідати нелюди, варвари, які обстрілюють мирне місцеве населення", – наголошує Порошенко.

П’ятий президент наголошує: те, що робить Росія на території України – це геноцид. "Так само вони нас вбивали у 33-му, так само вони нас вбивали й в повоєнні роки на Західній Україні. Так само вони нас вбивають і зараз", – говорить Порошенко.

"Сьогодні тут – разом із депутатом Польського Сейму, добрим другом України та моїм, Павлом Ковалем. Павел зробив величезний внесок і в те, що Україна здобула Угоду про асоціацію, і в те, що Україна здобула поглиблену та всеохоплючу Зону вільної торгівлі. Тоді Павел був керівником парламентської делегації Європарламенту. Дуже відчайдушний патріот Польщі й дуже відчайдушний патріот України. Світ має знати, як виглядає війна в Україні", – зазначає Порошенко.

"Ми дуже вдячні українській нації за цей опір. Я бачив Бучу… Я вважаю, що всі в Європі мають знати, що українці воюють за Європу, за наші спільні цінності. Моя місія – пояснювати це в Польщі. І не тільки в Польщі, а й в усіх європейських країнах, щоб донести дуже чіткий меседж: сьогодні українці – це справжні європейці, які готові віддати своє життя за наші спільні цінності", – говорить Павел Коваль.

Петро Порошенко додає: "Приїжджаючи на фронт, я щоразу нагадую собі, для чого це все, заради чого наша боротьба і де коріння нашої люті, яка дає нам сил битися і перемагати".

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