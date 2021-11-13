Петро Порошенко закликає об‘єднати зусилля проти "Північного потоку-2"
П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав усі здорові сили об’єднатись для спротиву "Північному потоку-2"
Про це Петро Порошенко написав у facebook.
Він привітав рішення Палати представників США внести до оборонного бюджету поправки щодо санкцій проти енергетичної афери Путіна, яка становить загрозу не лише для України, а й для ЄС.
"Той випадок, коли всі здорові сили в Україні, яким небайдужа доля держави, мають об’єднатися, щоб зупинити «Північний потік-2", – написав Петро Порошенко.
"Надихаючою є новина про те, що Палата представників Конгресу США підтримала поправки до NDAA, що здатні зупинити запуск газогону Путіна та зберегти енергетичну безпеку і України, і об’єднаної Європи", – пише Порошенко.
"Зі свого боку залучу всі свої можливості і контакти на підтримку політики протидії "Північному потоку-2". Рішення за Сенатом США, де, хочу вірити, знайдеться досить стратегічного бачення і мудрості для зупинки енергетичної афери століття з боку Кремля. Зупинимо "Північний потік-2" разом!" – закликає п’ятий президент.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.1
Купівля 26.1Продаж 26.36
-
EUR
Купівля 29.78Продаж 30.22
- Актуальне
- Важливе