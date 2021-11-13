Петро Порошенко закликає об‘єднати зусилля проти "Північного потоку-2"

Про це Петро Порошенко написав у facebook.

Він привітав рішення Палати представників США внести до оборонного бюджету поправки щодо санкцій проти енергетичної афери Путіна, яка становить загрозу не лише для України, а й для ЄС.

"Той випадок, коли всі здорові сили в Україні, яким небайдужа доля держави, мають об’єднатися, щоб зупинити «Північний потік-2", – написав Петро Порошенко.

"Надихаючою є новина про те, що Палата представників Конгресу США підтримала поправки до NDAA, що здатні зупинити запуск газогону Путіна та зберегти енергетичну безпеку і України, і об’єднаної Європи", – пише Порошенко.

"Зі свого боку залучу всі свої можливості і контакти на підтримку політики протидії "Північному потоку-2". Рішення за Сенатом США, де, хочу вірити, знайдеться досить стратегічного бачення і мудрості для зупинки енергетичної афери століття з боку Кремля. Зупинимо "Північний потік-2" разом!" – закликає п’ятий президент.

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