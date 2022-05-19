Петро та Марина Порошенки привітали українців із Днем вишиванки: це символ нашої незламності і єднання

Про це вони сказали у своєму відеозверненню до українців.

"Рашисти прийшли знищити наші міста і села, вбивати нас за нашу мову, нашу віру і наш генетичний код. А код – серед іншого зашитий у вишиванці. У такі часи наші прапор, герб, гімн, армія, мова, віра і так, – вишиванка, – роблять нас нацією, поєднаною єдиною волею і єдиною долею", – наголошує Порошенко.

"Наша вишиванка – неймовірно красива. Тому елементи її крою та візерунків дуже охоче використовують дизайнери в усьому світі. Її вдягають голлівудські зірки і всі, хто стежить за модними трендами", – констатує п’ятий президент.

Марина Порошенко додає: "Ми одягаємо вишиванку не тільки заради краси. Нею ми підкреслюємо, що ми – українці. По ній ми пізнаємо один одного, чуючи голос того українського краю, з якого походить вишивка. Ми демонструємо світові, що за нами – давня традиція, яку ми успадкували від славних і талановитих предків. Ця традиція живе і надає сили боротися, захищати і творити все українське".

"З нами сьогодні у вишиванках – українці усього світу. Ті, яких винесли на далекі береги давні хвилі еміграції. І ті, які опинилися в інших країнах з кінця лютого. Так ми засвідчуємо: ми разом, ми непереможні, і ми пишаємося тим, що ми – українці. Пліч-о-пліч з нами – вільні демократичні народи і уряди, які допомагають нам і вірять у нашу перемогу. Наші друзі теж у вишиванках, бо вона – символ підтримки нашої української боротьби", – говорить Петро Порошенко.

Він переконаний: у такій єдності ми точно здолаємо ворога.

"Ми загоїмо рани і відновимо наші прекрасні міста і села. І в свята, і в будні на їхніх вулицях будуть квітнути візерунки наших вишиванок – символи нашого незламного українського духу. Краса наших душ неминуче відтвориться в красі наших вулиць і міст. Ми відбудуємо все зруйноване. Ми зробимо Україну сучасною державою, яка процвітає", – говорить Петро Порошенко.

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