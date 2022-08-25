Ролик опублікований ГУР МО в телеграм.

У перехопленій розмові, яка відбулася о 10:50 в День Незалежності України, дружина російського військового плаче та вимагає, аби чоловік якомога швидше повертався додому. Він натомість пояснює, що його підрозділ "накрили" та оточили, є багато поранених.

Окупант припускає, що всі ці прикрі події відбувалися саме через День Незалежності України.

"Та х** знає, тут все закрите у нас взагалі. Ми в капкані сидимо. П***ець нам. Не знаю, все скасовується, ніякого "додому" не буде. … У нас багато поранених, а відходити немає куди. Ми в капкані. Сьогодні День Незалежності України, вони зуби вишкірили конкретно, Куди йти? Ти що, дура? Тут немає куди відходити. Все, давай, коротше. Все буде нормально. Але цього телефону більше немає, все. Всі поранені невідомо де. Я дзвоню з невідомо якого телефону, чужого", - розповідає росіянин.

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