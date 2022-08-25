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Головна війна з Росією "П***ець нам. Сьогодні День Незалежності, вони вишкірили зуби": розвідка перехопила розмову окупанта з дружиною

"П***ець нам. Сьогодні День Незалежності, вони вишкірили зуби": розвідка перехопила розмову окупанта з дружиною

25 серпня, 2022 четвер
00:10
війна з Росією окупант

Російський військовий у перехопленій розмові скаржиться, що українські військові "вишкірили зуби" у День Незалежності України,  а він потрапив у "капкан"

Ролик опублікований ГУР МО в телеграм.

У перехопленій розмові, яка відбулася о 10:50 в День Незалежності України, дружина російського військового плаче та вимагає, аби чоловік якомога швидше повертався додому. Він натомість пояснює, що його підрозділ "накрили" та оточили, є багато поранених. 

Окупант припускає, що всі ці прикрі події відбувалися саме через День Незалежності України.

"Та х** знає, тут все закрите у нас взагалі. Ми в капкані сидимо. П***ець нам. Не знаю, все скасовується, ніякого "додому" не буде. … У нас багато поранених, а відходити немає куди. Ми в капкані. Сьогодні День Незалежності України, вони зуби вишкірили конкретно, Куди йти? Ти що, дура? Тут немає куди відходити. Все, давай, коротше. Все буде нормально. Але цього телефону більше немає, все. Всі поранені невідомо де. Я дзвоню з невідомо якого телефону, чужого", - розповідає росіянин.

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