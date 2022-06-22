Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Якщо ми зважимо на заяви президента Зеленського, а також заступниці міністра оборони пані Маляр про те, що Харківський напрямок стає достатньо небезпечним, то це якраз відзеркалює поточну ситуацію. Ворог намагається відбити ті ділянки, які були за нашими військами, у форматі контратаки та контрнаступу. Противник використовує можливості артилерії для ударів по всіх навколишні населених пунктах навколо Харкова та самому місту…Тож певний час ситуація на Харківщині та в самому місті буде достатньо небезпечна з огляду на те, що РФ має можливості для таких дій", - сказав Згурець.



Експерт додав, що зараз РФ має на меті зменшити вплив ЗСУ на певних важливих для ворога ділянках.



"Росія має тактичні й оперативно-тактичні бажання. Перші - це посунути українські війська від кордону, а другі - мінімізувати вплив українських військ на лінії сполучення між російською територією та безпосередньо Куп’янськом, який є основною базою для постачання сил та засобів для російських угрупувань, які розташовані на Ізюмському напрямку", - зауважив він.

На Харківщині 22 червня росіяни вбили трьох цивільних, поранили п'ятьох, ще одна людина загинула ввечері 21 червня



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