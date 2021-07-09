Pfizer розпочне випробування вакцини проти нових штамів коронавірусу

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на заяву BioNTech.

"Pfizer та BioNTech бачили обнадійливі дані в поточному дослідженні третьої дози поточної вакцини BNT162b2. Попередні дані демонструють, що бустерна доза, введена через 6 місяців після другої дози, має стабільний профіль засвоєння", - йдеться у заяві.

Зазначається також, що при третій дозі вакцини спостерігаються високі титри нейтралізації, в тому числі Beta-штаму коронавірусу, "які в 5-10 разів вищі, ніж після двох основних доз".

Компанії розраховують опублікувати більш точні дані найближчим часом, а також подати їх до FDA, EMA та інших контролюючих органів протягом найближчих тижнів.

Також повідомляється, що, попри високу ефективність третьої дози, компанії розробляють оновлену версію вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19, націлену на повний спайковий білок варіанту Delta.

Перша партія для випробування вже виготовлена на заводі BioNTech в Майнці (Німеччина). Компанії передбачають, що клінічні дослідження розпочнуться у серпні за умови схвалення регуляторних органів.