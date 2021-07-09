Pfizer розпочне випробування вакцини проти нових штамів коронавірусу
Компанії Pfizer та BioNTech мають розпочати випробування бустерної вакцини проти коронавірусу, щоб посилити імунітет людини щодо нових штамів
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на заяву BioNTech.
"Pfizer та BioNTech бачили обнадійливі дані в поточному дослідженні третьої дози поточної вакцини BNT162b2. Попередні дані демонструють, що бустерна доза, введена через 6 місяців після другої дози, має стабільний профіль засвоєння", - йдеться у заяві.
Зазначається також, що при третій дозі вакцини спостерігаються високі титри нейтралізації, в тому числі Beta-штаму коронавірусу, "які в 5-10 разів вищі, ніж після двох основних доз".
Компанії розраховують опублікувати більш точні дані найближчим часом, а також подати їх до FDA, EMA та інших контролюючих органів протягом найближчих тижнів.
Також повідомляється, що, попри високу ефективність третьої дози, компанії розробляють оновлену версію вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19, націлену на повний спайковий білок варіанту Delta.
Перша партія для випробування вже виготовлена на заводі BioNTech в Майнці (Німеччина). Компанії передбачають, що клінічні дослідження розпочнуться у серпні за умови схвалення регуляторних органів.
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