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OPINION

Піар на обшуках поки ефективніший, ніж піар на вироках

Микола Княжицький
1 лютого, 2023 середа
15:07
Погляд Микола Княжицький

"Покарання" мера Чернігова Владислава Атрошенка не має нічого спільного з юриспруденцією, справедливістю та європейськістю

Був сьогодні у Львівському апеляційному суді. Мер Чернігова Атрошенко героїчно з містянами протистояв російській агресії, організовував життєзабезпечення міста під бомбардуваннями. За це Зеленський нагородив його орденом.

Але ще Атрошенко протестував проти корупції на "Великому будівництві". Його партія виграла місцеві вибори, а мера підтримало майже 80 відсотків містян. Цього йому не простили. Львівський суд відсторонив Атрошенка від виконання обов‘язків мера. Причина — його дружина скористалася службовою тойотою, щоб вивезти за кермом малолітніх дітей з міста.

Знищення місцевого самоврядування закриває нам вступ до ЄС і наближає до авторитаризму

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Таке "покарання" нічого спільного з юриспруденцією, справедливістю і європейськістю не має. Знищення місцевого самоврядування закриває нам вступ до ЄС і наближає до авторитаризму.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, народний депутат України, журналіст.

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Новини
Микола Княжицький
Львів
Чернігів
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