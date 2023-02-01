Піар на обшуках поки ефективніший, ніж піар на вироках
"Покарання" мера Чернігова Владислава Атрошенка не має нічого спільного з юриспруденцією, справедливістю та європейськістю
Був сьогодні у Львівському апеляційному суді. Мер Чернігова Атрошенко героїчно з містянами протистояв російській агресії, організовував життєзабезпечення міста під бомбардуваннями. За це Зеленський нагородив його орденом.
Але ще Атрошенко протестував проти корупції на "Великому будівництві". Його партія виграла місцеві вибори, а мера підтримало майже 80 відсотків містян. Цього йому не простили. Львівський суд відсторонив Атрошенка від виконання обов‘язків мера. Причина — його дружина скористалася службовою тойотою, щоб вивезти за кермом малолітніх дітей з міста.
Знищення місцевого самоврядування закриває нам вступ до ЄС і наближає до авторитаризму
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Таке "покарання" нічого спільного з юриспруденцією, справедливістю і європейськістю не має. Знищення місцевого самоврядування закриває нам вступ до ЄС і наближає до авторитаризму.
Про автора. Микола Княжицький, народний депутат України, журналіст.
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