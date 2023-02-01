Був сьогодні у Львівському апеляційному суді. Мер Чернігова Атрошенко героїчно з містянами протистояв російській агресії, організовував життєзабезпечення міста під бомбардуваннями. За це Зеленський нагородив його орденом.

Але ще Атрошенко протестував проти корупції на "Великому будівництві". Його партія виграла місцеві вибори, а мера підтримало майже 80 відсотків містян. Цього йому не простили. Львівський суд відсторонив Атрошенка від виконання обов‘язків мера. Причина — його дружина скористалася службовою тойотою, щоб вивезти за кермом малолітніх дітей з міста.

Знищення місцевого самоврядування закриває нам вступ до ЄС і наближає до авторитаризму

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Таке "покарання" нічого спільного з юриспруденцією, справедливістю і європейськістю не має. Знищення місцевого самоврядування закриває нам вступ до ЄС і наближає до авторитаризму.

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Про автора. Микола Княжицький, народний депутат України, журналіст.

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