Під артобстріл РФ на Херсонщині потрапила тракторна бригада: один аграрій загинув, іншого травмовано
Російські терористи у п'ятницю, 1 вересня, обстріляли громаду на Херсонщині: під ворожий вогонь потрапила тракторна бригада, унаслідок чого один аграрій загинув, інший - зазнав травм
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що російська армія вдарила по селищу у Білозерській громаді на Херсонщині близько 19:00, попередньо з артилерії.
"Під ворожий обстріл потрапила тракторна бригада на території агропідприємства. Травми несумісні із життям отримав водій трактора. Його колега важко травмований та доставлений у лікарню", - йдеться у повідомленні.
Крім того, внаслідок удару РФ було пошкоджено автотранспорт та спецтехніку.
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