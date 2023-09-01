Під артобстріл РФ на Херсонщині потрапила тракторна бригада: один аграрій загинув, іншого травмовано

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що російська армія вдарила по селищу у Білозерській громаді на Херсонщині близько 19:00, попередньо з артилерії.

"Під ворожий обстріл потрапила тракторна бригада на території агропідприємства. Травми несумісні із життям отримав водій трактора. Його колега важко травмований та доставлений у лікарню", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок удару РФ було пошкоджено автотранспорт та спецтехніку.