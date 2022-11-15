Про це пише CBC News.

Зазначається, що Хільдебранд загинув минулого тижня при евакуації поранених бійців поблизу Бахмута. Деталі операції поки невідомі, але разом з канадцем загинуло дев’ятеро з 12 членів його інтернаціонального підрозділу.

CBC News зауважує, що 33-річний Хільдебранд був фермером у провінції Саскачеван. Він не мав жодних родичів або інших зв’язків з Україною, однак, відслуживши раніше два терміни в Афганістані у складі канадського контингенту, хотів допомогти українцям. В Україну з Канади він вирушив 11 червня.

Прем’єр-міністр Саскачевану Скот Мое назвав Хільдебранда справжнім героєм.

"Ми маємо переконатися, що його смерть не даремна. Канада повинна зробити можливе, аби Україна перемогла РФ та постала знову вільною, незалежною та успішною державою", - сказав Мое.

Наразі тривають перемовини, аби доставити прах Хільдебранда в Канаду, де його буде розсіяно поблизу із фермою, відповідно до його власного бажання.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що під час бойових дій в Україні загинув американський доброволець Скайлер Ґреґґ, а 8 листопада – громадянин США Тімоті Гріффін.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb