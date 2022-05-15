Під час екстракції важливо забрати також полеглих героїв "Азовсталі", – дружини захисників Маріуполя

Про це заявила дружина захисника "Азовсталі" Ганна Науменко під час пресконференції, яку транслював Еспресо.

"Дуже важливо, коли буде екстракція, на яку ми дуже розраховуємо, щоб забрали не лише живих, поранених, але й мертвих... Для українців і для нас зокрема є справою честю поховати полеглих героїв належним чином", – сказала вона.

Ганна Науменко нагадала про загибель чемпіона світу з кігбоксингу Максима Кагала, який загинув при обороні Маріуполя, чиє тіло залишається там.

Нагадаємо, дружини захисників "Азовсталі" наполягають: шанси на порятунок героїв "Азовсталі" дуже великі, якщо всі активізуються.

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