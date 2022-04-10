Під час футбольного матчу в Польщі ультрас розгорнули банер із зображенням Путіна з петлею на шиї
Під час гри чемпіонату Польщі між "Лехом" та "Легією" фани розгорнули на трибунах банер із зображенням російського диктатора Володимира Путіна з петлею на шиї
Про це повідомляє Radio Sport Polonia у twitter.
Під час гри у Познані ультрас "Легії" розгорнули на трибунах велетенський банер. На ньому було зображено Путіна у формі московського "Спартака" із петлею на шиї.
Гра завершилася внічию 1:1.
За "Легію" виступають українець Ігор Харатін, словенець Беньямін Вербіч, якого варшавці орендували у "Динамо". За "Лех" грає ще один орендований у киян футболіст - поляк Томаш Кендзьора.
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