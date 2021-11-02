Під час карантину в Раду пускатимуть лише з COVID-сертифікатом про вакцинацію або з негативним ПЛР-тестом

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Проект Постанови розроблений з метою забезпечення безперервної роботи Верховної Ради України в умовах пандемії COVID-19 шляхом посилення протиепідемічного режиму в приміщеннях адміністративних будівель Верховної Ради України", - йдеться у пояснювальній записці.



"За" проголосували 279 депутатів.



Відтепер до будівель Ради пускатимуть лише за наявності документа, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин, негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або довідки про одужання особи від COVID-19, якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред’явлення документа.



Це правило діятиме для народних депутатів, працівників Апарату Верховної Ради, помічників-консультантів народних депутатів, представників засобів масової інформації, а також інших відвідувачів адміністративних будівель ВР.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо спрощеного набуття громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали Україну на фронті



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