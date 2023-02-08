Під час контрнаступу на околицях Бахмута українські воїни ліквідували підрозділ росіян

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ДПСУ.

"Учора бійці Держприкордонслужби відбили штурм ворожих військ на околицях Бахмута. Контратаку провели за підтримки артилерії та мінометників разом з побратимами з Нацгвардії та ЗСУ", - пишуть прикордонники.

Відомо про 12 ліквідованих росіян, ще 16 - поранено.