Під час контрнаступу на околицях Бахмута українські воїни ліквідували підрозділ росіян
Українські воїни знищили російський підрозділ внаслідок вдалого контрнаступу на околицях Бахмута
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ДПСУ.
"Учора бійці Держприкордонслужби відбили штурм ворожих військ на околицях Бахмута. Контратаку провели за підтримки артилерії та мінометників разом з побратимами з Нацгвардії та ЗСУ", - пишуть прикордонники.
Відомо про 12 ліквідованих росіян, ще 16 - поранено.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.28
-
EUR
Купівля 42.01Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе